В Раді назвали головну вимогу, яка захистить Україну від капітуляційних умов
В Раді назвали головну вимогу, яка захистить Україну від капітуляційних умов

Народна депутатка Федина пояснила, чому Україні нав’язують капітуляційні умови

8 грудня 2025, 13:28
Автор:
Кречмаровская Наталия

Переговорний трек щодо умов завершення війни триває. Однак президент США Дональд Трамп дорікнув президенту України Володимиру Зеленському, що він ще не прочитав пропозицію. За словами Трампа, "люди Зеленського її схвалили, але він ні". 

В Раді назвали головну вимогу, яка захистить Україну від капітуляційних умов

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Софія Федина зазначила, що невідомо, яка зараз версія того "мирного плану", але відомо, що Україну знову ставлять перед фактом.

“А Україна як залучена? Україна дає свої пункти? Хтось чує наші пункти, нашу позицію? Україна просуває свою адженду? Ні, нам просто доводять до відома. І звинувачують, якщо ми не погоджуємося”, — зауважила вона. 

За її словами, це означає, що в України надзвичайно слабка позиція. Нардепка переконана, що зараз треба міняти перемовників, включати туди дипломатів, відпрацьовувати негласні дії, які можуть вплинути на ті чи інші процеси, та напрацювати свою позицію.

Федина пояснила, що потрібно відстоювати позицію — спершу припинення вогню, а потім — переговори. Це дасть Україні можливість захистити самих себе від нав'язування зрадницьких капітуляційних умов. Однак, як зазначила нардепка, Росія не піде на припинення вогню.

“Також треба нашій делегації давати козирі. Це очищення від корупції. Максимально прозорі показові справи. Максимально прозорий бюджет. А з іншого боку, козир – це сильні Збройні Сили України. А не так, як нам кажуть, ну ви ж довго не протримаєтеся, ви ж все одно маєте домовлятися”, — пояснила вона. 

За її словами, якщо вливати кошти в армію, чого зараз влада не зробила, то так і будуть Україні говорити, що "давайте домовлятися, бо вже у вас варіантів немає". 

“Варіанти є. І наші захисники готові захищати. І люди підуть воювати, якщо збільшити зарплати, якщо збільшити забезпечення, якщо дати новітні технології, якщо держава буде давати те, що потрібно, найновітніше, а не волонтери куплятимуть”, — підсумувала вона. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Зеленський заявив після переговорів України та США.




Джерело: https://t.me/Sofiya_Fedyna/13994
