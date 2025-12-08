В Раді назвали головну вимогу, яка захистить Україну від капітуляційних умов

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Переговорний трек щодо умов завершення війни триває. Однак президент США Дональд Трамп дорікнув президенту України Володимиру Зеленському, що він ще не прочитав пропозицію. За словами Трампа, "люди Зеленського її схвалили, але він ні".
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
Народна депутатка Софія Федина зазначила, що невідомо, яка зараз версія того "мирного плану", але відомо, що Україну знову ставлять перед фактом.
За її словами, це означає, що в України надзвичайно слабка позиція. Нардепка переконана, що зараз треба міняти перемовників, включати туди дипломатів, відпрацьовувати негласні дії, які можуть вплинути на ті чи інші процеси, та напрацювати свою позицію.
Федина пояснила, що потрібно відстоювати позицію — спершу припинення вогню, а потім — переговори. Це дасть Україні можливість захистити самих себе від нав'язування зрадницьких капітуляційних умов. Однак, як зазначила нардепка, Росія не піде на припинення вогню.
За її словами, якщо вливати кошти в армію, чого зараз влада не зробила, то так і будуть Україні говорити, що "давайте домовлятися, бо вже у вас варіантів немає".
