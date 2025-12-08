В Раде назвали главное требование, которое защитит Украину от капитуляционных условий

Рубрики
Переговорный трек относительно условий завершения войны продолжается. Однако президент США Дональд Трамп упрекнул президента Украины Владимира Зеленского в том, что он еще не прочитал предложение. По словам Трампа, "люди Зеленского одобрили ее, но он нет".
Война в Украине.
Народная депутат София Федина отметила, что неизвестно, какая сейчас версия того "мирного плана", но известно, что Украину снова ставят перед фактом.
По ее словам, это означает, что у Украины очень слабая позиция. Нардепка убеждена, что сейчас нужно менять переговорщиков, включать туда дипломатов, отрабатывать негласные действия, которые могут повлиять на те или иные процессы, и наработать свою позицию.
Федина объяснила, что нужно отстаивать позицию – сначала прекращение огня, а затем – переговоры. Это позволит Украине защитить самих себя от навязывания предательских капитуляционных условий. Однако, как отметила нардепка, Россия не пойдет на прекращение огня.
По ее словам, если вливать средства в армию, чего сейчас власти не сделали, то так и будут Украине говорить, что "давайте договариваться, потому что у вас уже вариантов нет".
