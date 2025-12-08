В Раде назвали главное требование, которое защитит Украину от капитуляционных условий

Переговорный трек относительно условий завершения войны продолжается. Однако президент США Дональд Трамп упрекнул президента Украины Владимира Зеленского в том, что он еще не прочитал предложение. По словам Трампа, "люди Зеленского одобрили ее, но он нет".

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат София Федина отметила, что неизвестно, какая сейчас версия того "мирного плана", но известно, что Украину снова ставят перед фактом.

"А Украина как привлеченная? Украина дает свои пункты? Кто-то слышит наши пункты, нашу позицию? Украина продвигает свою адженду? Нет, нам просто сообщают. И обвиняют, если мы не соглашаемся", — отметила она.

По ее словам, это означает, что у Украины очень слабая позиция. Нардепка убеждена, что сейчас нужно менять переговорщиков, включать туда дипломатов, отрабатывать негласные действия, которые могут повлиять на те или иные процессы, и наработать свою позицию.

Федина объяснила, что нужно отстаивать позицию – сначала прекращение огня, а затем – переговоры. Это позволит Украине защитить самих себя от навязывания предательских капитуляционных условий. Однако, как отметила нардепка, Россия не пойдет на прекращение огня.

"Также надо нашей делегации давать козыри. Это очищение от коррупции. Максимально прозрачные показательные дела. Максимально прозрачный бюджет. А с другой стороны, козырь — это сильные Вооруженные Силы Украины. А не так, как нам говорят, ну вы же долго не продержитесь, вы же все равно должны договариваться", — пояснил он.

По ее словам, если вливать средства в армию, чего сейчас власти не сделали, то так и будут Украине говорить, что "давайте договариваться, потому что у вас уже вариантов нет".

"Варианты есть. И наши защитники готовы защищать. И люди пойдут воевать, если увеличить зарплаты, если увеличить обеспечение, если дать новейшие технологии, если государство будет давать то, что нужно, новейшее, а не волонтеры будут покупать", — подытожила она.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Зеленский заявил после переговоров Украины и США.



