У Раді назвали ефективний метод мотивації українців: що змусить воювати

Мобілізація в Україні перетворюється на “бусифікацію”, коли групи оповіщення застосовують силу до військовозобов’язаних. У Раді критикують такі методи залучення українців до сил оборони.
Військові. Ілюстративне фото
Народний депутат Георгій Мазурашу розповів, що допоможе мотивувати українців захищати батьківщину.
За словами нардепа, влада таким чином ніби визнає, що в Україні немає більше людей, які готові захищати вітчизну.
Політик, наголосив, “чому ми не говоримо тут про збільшення мотивації для цих хлопців?”.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що бронювання від мобілізації, яке обіцяли деяким працівникам підприємств ОПК, так і не запрацювало, хоча ухвалений закон вступив в дію ще 4 грудня 2025 року. У Раді пояснили причини.
Народна депутатка Галина Янченко повідомила, що 45-денне бронювання працівників підприємств ОПК, які не оновили свої дані, досі не працює через бюрократичні зволікання.
За її словами, у Мінцифрі обіцяють запуск цього механізму в середині березня — через “Дію”. Народна депутатка переконана, що рішення для допомоги українським виробникам озброєння мають прийматись і втілюватись на порядок швидше.