У Раді назвали ефективний метод мотивації українців: що змусить воювати

Мобілізація в Україні перетворюється на “бусифікацію”, коли групи оповіщення застосовують силу до військовозобов’язаних. У Раді критикують такі методи залучення українців до сил оборони.

Військові. Ілюстративне фото

Народний депутат Георгій Мазурашу розповів, що допоможе мотивувати українців захищати батьківщину.

“Я просто в шоці від того, що ми все одно шукаємо, як когось змусити захищати вітчизну. Ви не розумієте, що це безперспективний вектор”, — зазначив політик.

За словами нардепа, влада таким чином ніби визнає, що в Україні немає більше людей, які готові захищати вітчизну.

“Це не так. Ці люди є. Просто їм треба пропонувати адекватні умови - є АТОвці, є інші учасники бойових дій, які готові повернутися до сил оборони, але на адекватних умовах — не довічно, а на піврічний, річний контракт”, — переконаний народний депутат.

Політик, наголосив, “чому ми не говоримо тут про збільшення мотивації для цих хлопців?”.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що бронювання від мобілізації, яке обіцяли деяким працівникам підприємств ОПК, так і не запрацювало, хоча ухвалений закон вступив в дію ще 4 грудня 2025 року. У Раді пояснили причини.

Народна депутатка Галина Янченко повідомила, що 45-денне бронювання працівників підприємств ОПК, які не оновили свої дані, досі не працює через бюрократичні зволікання.

За її словами, у Мінцифрі обіцяють запуск цього механізму в середині березня — через “Дію”. Народна депутатка переконана, що рішення для допомоги українським виробникам озброєння мають прийматись і втілюватись на порядок швидше.



