В Раде назвали эффективный метод мотивации украинцев: что заставит воевать

Мобилизация в Украине превращается в "бусификацию", когда группы оповещения применяют силу к военнообязанным. В Раде критикуют такие методы привлечения украинцев в силы обороны.

Военные. Иллюстративное фото

Народный депутат Георгий Мазурашу рассказал, что поможет мотивировать украинцев защищать родину.

"Я просто в шоке от того, что мы все равно ищем, как кого заставить защищать страну. Вы не понимаете, что это бесперспективный вектор", — отметил политик.

По словам нардепа, власти таким образом будто признают, что в Украине нет больше людей, которые готовы защищать страну.

"Это не так. Эти люди есть. Просто им нужно предлагать адекватные условия — есть АТОвцы, есть другие участники боевых действий, которые готовы вернуться в силы обороны, но на адекватных условиях — не пожизненно, а на полугодовой, годовой контракт", — убежден народный депутат.

Политик подчеркнул, "почему мы не говорим здесь об увеличении мотивации для этих людей?".

Напомним: портал "Комментарии" писал, что бронирование от мобилизации, которое обещали некоторым работникам предприятий ОПК, так и не заработало, хотя принятый закон вступил в действие еще 4 декабря 2025 года. В Раде объяснили причины.

Народная депутат Галина Янченко сообщила, что 45-дневное бронирование работников предприятий ОПК, которые не обновили свои данные, до сих пор не работает из-за бюрократических проволочек.

По ее словам, в Минцифри обещают запуск этого механизма в середине марта — через "Дию". Народная депутат убеждена, что решения для помощи украинским производителям вооружения должны приниматься и воплощаться на порядок быстрее.



