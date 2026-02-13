В Раде назвали эффективный метод мотивации украинцев: что заставит воевать

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Мобилизация в Украине превращается в "бусификацию", когда группы оповещения применяют силу к военнообязанным. В Раде критикуют такие методы привлечения украинцев в силы обороны.
Военные. Иллюстративное фото
Народный депутат Георгий Мазурашу рассказал, что поможет мотивировать украинцев защищать родину.
По словам нардепа, власти таким образом будто признают, что в Украине нет больше людей, которые готовы защищать страну.
Политик подчеркнул, "почему мы не говорим здесь об увеличении мотивации для этих людей?".
Напомним: портал "Комментарии" писал, что бронирование от мобилизации, которое обещали некоторым работникам предприятий ОПК, так и не заработало, хотя принятый закон вступил в действие еще 4 декабря 2025 года. В Раде объяснили причины.
Народная депутат Галина Янченко сообщила, что 45-дневное бронирование работников предприятий ОПК, которые не обновили свои данные, до сих пор не работает из-за бюрократических проволочек.
По ее словам, в Минцифри обещают запуск этого механизма в середине марта — через "Дию". Народная депутат убеждена, что решения для помощи украинским производителям вооружения должны приниматься и воплощаться на порядок быстрее.