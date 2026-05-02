У Раді натякнули, що Путін може отримати парад, "максимально наближений до бойових дій"
У Раді натякнули, що Путін може отримати парад, "максимально наближений до бойових дій"

У Верховній Раді натякають на можливості ЗСУ, Кремль нервує, а союзники можуть втрутитися у гру навколо 9 травня

2 травня 2026, 14:49
Кравцев Сергей

Рішення про те, чи Україна дотримуватиметься можливого перемир'я на 9 травня чи задіятиме військові можливості для ударів по Москві, залишається виключно за вищим керівництвом країни. Про це заявив секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки Роман Костенко в ефірі телеканалу НТА.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За його словами, ключову роль відіграють Володимир Зеленський і військове командування, які мають повну картину того, що відбувається на фронті. Костенко наголосив, що Москва демонструє явну нервозність на тлі підготовки до традиційного параду на Червону площу.

Він зазначив, що раніше Кремль прагнув показати військову міць за участю техніки, авіації та різних підрозділів, проте цього року масштаб заходів може бути суттєво обмежений. За оцінкою депутата, Росія усвідомлює вразливість таких символічних подій на тлі затяжної війни.

Костенко також дав зрозуміти, що Україна має можливості для завдання чутливих ударів, у тому числі символічні дати. Водночас він наголосив: будь-яке рішення, як про стриманість, так і про силовий сценарій – має бути пояснено суспільству.

Окремо депутат вказав на роль міжнародних партнерів, які можуть бути залучені до обговорення можливого перемир'я.

За його словами, Володимир Путін, ймовірно, використовує різні дипломатичні канали, включно з контактами з Дональд Трамп, щоб знизити ризики у чутливий для Москви момент.

На цьому фоні інтрига навколо 9 травня тільки посилюється: остаточне рішення Києва може стати не лише військовим, а й політичним сигналом у протистоянні.

Читайте також на порталі "Коментарі" — чого насправді хоче Путін , просуваючи перемир'я перед 9 травня.




