Чего на самом деле хочет Путин, продвигая "перемирие" перед 9 мая

Российский диктатор Владимир Путин обсуждал с президентом США Дональдом Трампом возможность перемирия на 9 мая. О чем говорит эта инициатива России? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Россия пытается преследовать собственные интересы

Эксперт по вопросам авиационного рынка Богдан Долинце отметил, в вопросе перемирия на время празднования Дня Победы в "Великой Отечественной войне" Россия пытается преследовать собственные интересы, то есть обеспечить безопасное проведение парада в Москве и других крупных городах.

"Мы помним, что любые перемирия, которые Россия декларировала или на которые соглашалась, – обычно их нарушала. Поэтому это выглядело больше, как какие-то политические заявления и меньше касалось реальных ограничений каких-либо активных боевых действий", – отметил эксперт.

В то же время, заметил Богдан Долинце, Россия пытается преследовать собственные интересы, то есть обеспечить безопасность проведения парада в Москве и других крупных городах. Также, по его словам, стоит учитывать, что Украина как часть европейского континента тоже будет отмечать в мае определенные мероприятия, связанные с памятью о Второй мировой войне.

"Поэтому также следует понимать, что снижение рисков для участников таких мероприятий и населения тоже может иметь место. Насколько действительно этого можно будет достичь? Вопрос остается открытым. Но попытка Путина протащить эту идею через Трампа и Соединенные Штаты Америки все же может иметь какой-то эффект", – сказал Долинце.

Путин делает все, чтобы не соблюдать правила

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов обратил внимание на важный нюанс в теме перемирия на 9 мая.

"Таким образом Путин хочет продемонстрировать, что отказывает Украине в субъектности, потому что, если говорится о прекращении огня – договариваются об этом две стороны, которые воюют. А так Путин показывает, что, мол, поговорил "со старшим" и обо всем договорился. На самом деле так это не работает", – подчеркнул Леонов.

По его словам, перемирие, даже на один день, не является формальностью. Это технический процесс, к которому должна быть привлечена мониторинговая миссия. Прежде всего нужно понять, кто именно будет осуществлять мониторинг, как реагировать на нарушения и тому подобное. Однодневное перемирие действительно может иметь смысл, чтобы показать, что такой механизм действительно работает.

"Путин делает все, чтобы не соблюдать правила. Он хочет, чтобы это Украина остановила огонь, а в Москве провели парад без эксцессов. С другой стороны Путин может снова обвинить Украину в нарушении правил прекращения огня", – отметил эксперт.

