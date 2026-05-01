Чего на самом деле хочет Путин, продвигая "перемирие" перед 9 мая

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин обсуждал с президентом США Дональдом Трампом возможность перемирия на 9 мая. О чем говорит эта инициатива России? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Эксперт по вопросам авиационного рынка Богдан Долинце отметил, в вопросе перемирия на время празднования Дня Победы в "Великой Отечественной войне" Россия пытается преследовать собственные интересы, то есть обеспечить безопасное проведение парада в Москве и других крупных городах.
В то же время, заметил Богдан Долинце, стоит учитывать, что Украина как часть европейского континента тоже будет отмечать в мае определенные мероприятия, связанные с памятью о Второй мировой войне.
Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов обратил внимание на важный нюанс в теме перемирия на 9 мая.
По его словам, перемирие, даже на один день, не является формальностью. Это технический процесс, к которому должна быть привлечена мониторинговая миссия. Прежде всего нужно понять, кто именно будет осуществлять мониторинг, как реагировать на нарушения и тому подобное. Однодневное перемирие действительно может иметь смысл, чтобы показать, что такой механизм действительно работает.
Читайте также на портале "Комментарии" — Песков утверждает, что РФ реализует перемирие на 9 мая без согласия Киева.