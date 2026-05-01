Чого насправді хоче Путін, просуваючи "перемир'я" перед 9 травня

Російський диктатор Володимир Путін обговорював із президентом США Дональдом Трампом можливість перемир'я на 9 травня. Про що свідчить ця ініціатива Росії? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.

Росія намагається переслідувати власні інтереси

Експерт з питань авіаційного ринку Богдан Долінце зазначив, що у питанні перемир'я на час святкування Дня Перемоги у "Великої Вітчизняної війни" Росія намагається переслідувати власні інтереси, тобто забезпечити безпечне проведення параду в Москві та інших великих містах.

"Ми пам'ятаємо, що будь-які перемир'я, які Росія декларувала або на які погоджувалася, – зазвичай їх порушувала. Тому це виглядало більше, як якісь політичні заяви і менше стосувалося реальних обмежень будь-яких активних бойових дій", – зазначив експерт.

Водночас, зазначив Богдан Долинце, варто враховувати, що Україна, як частина європейського континенту, також відзначатиме у травні певні заходи, пов'язані з пам'яттю про Другу світову війну.

"Тому також слід розуміти, що зниження ризиків для учасників таких заходів і населення також може мати місце. Наскільки дійсно цього можна буде досягти? Питання залишається відкритим. Але спроба Путіна протягнути цю ідею через Трампа і Сполучені Штати Америки все ж таки може мати якийсь ефект", – сказав Долінце.

Путін робить все, щоб не дотримуватися правил

Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов звернув увагу на важливий нюанс у темі перемир'я на 9 травня.

"Таким чином Путін хоче продемонструвати, що відмовляє Україні в суб'єктності, бо якщо йдеться про припинення вогню – домовляються про це дві сторони, які воюють. А так Путін показує, що, мовляв, поговорив зі старшим і про все домовився. Насправді так це не працює", – наголосив Леонов.

За його словами, перемир'я навіть на один день не є формальністю. Це технічний процес, до якого має бути залучена моніторингова місія. Насамперед потрібно зрозуміти, хто саме здійснюватиме моніторинг, як реагувати на порушення тощо. Одноденне перемир'я справді може мати сенс, щоб показати, що такий механізм справді працює.

"Путін робить все, щоб не дотримуватись правил. Він хоче, щоб це Україна зупинила вогонь, а в Москві провели парад без ексцесів. З іншого боку Путін може знову звинуватити Україну в порушенні правил припинення вогню", — зазначив експерт.

