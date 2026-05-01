Чого насправді хоче Путін, просуваючи "перемир'я" перед 9 травня

Кравцев Сергей
Російський диктатор Володимир Путін обговорював із президентом США Дональдом Трампом можливість перемир'я на 9 травня. Про що свідчить ця ініціатива Росії? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.
Експерт з питань авіаційного ринку Богдан Долінце зазначив, що у питанні перемир'я на час святкування Дня Перемоги у "Великої Вітчизняної війни" Росія намагається переслідувати власні інтереси, тобто забезпечити безпечне проведення параду в Москві та інших великих містах.
Також, за його словами, варто враховувати, що Україна, як частина європейського континенту, також відзначатиме у травні певні заходи, пов'язані з пам'яттю про Другу світову війну.
Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов звернув увагу на важливий нюанс у темі перемир'я на 9 травня.
За його словами, перемир'я навіть на один день не є формальністю. Це технічний процес, до якого має бути залучена моніторингова місія. Насамперед потрібно зрозуміти, хто саме здійснюватиме моніторинг, як реагувати на порушення тощо. Одноденне перемир'я справді може мати сенс, щоб показати, що такий механізм справді працює.
Читайте також на порталі "Коментарі" — Пєсков стверджує, що РФ реалізує перемир'я на 9 травня без згоди Києва.