logo

BTC/USD

78192

ETH/USD

2302.96

USD/UAH

43.91

EUR/UAH

51.6

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Раде намекнули, что Путин может получить парад, "максимально приближенный к боевым действиям"
commentss НОВОСТИ Все новости

В Раде намекнули, что Путин может получить парад, "максимально приближенный к боевым действиям"

В Верховной Раде намекают на возможности ВСУ, Кремль нервничает, а союзники могут вмешаться в игру вокруг 9 мая

2 мая 2026, 14:49
Автор: Кравцев Сергей
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Решение о том, будет ли Украина придерживаться возможного перемирия на 9 мая или задействует военные возможности для ударов по Москве, остается исключительно за высшим руководством страны. Об этом заявил секретарь парламентского комитета по нацбезопасности Роман Костенко в эфире телеканала НТА.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По его словам, ключевую роль сыграют Владимир Зеленский и военное командование, которые обладают полной картиной происходящего на фронте. Костенко подчеркнул, что Москва демонстрирует явную нервозность на фоне подготовки к традиционному параду на Красная площадь.

Он отметил, что ранее Кремль стремился показать военную мощь с участием техники, авиации и различных подразделений, однако в этом году масштаб мероприятий может быть существенно ограничен. По оценке депутата, Россия осознает уязвимость подобных символических событий на фоне затяжной войны.

Костенко также дал понять, что Украина располагает возможностями для нанесения чувствительных ударов, в том числе в символические даты. В то же время он подчеркнул: любое решение, как о сдержанности, так и о силовом сценарии – должно быть объяснено обществу.

Отдельно депутат указал на роль международных партнеров, которые могут быть вовлечены в обсуждение возможного перемирия. 

По его словам, Владимир Путин, вероятно, использует различные дипломатические каналы, включая контакты с Дональд Трамп, чтобы снизить риски в чувствительный для Москвы момент.

На этом фоне интрига вокруг 9 мая только усиливается: окончательное решение Киева может стать не только военным, но и политическим сигналом в продолжающемся противостоянии.

Читайте также на портале "Комментарии" — чего на самом деле хочет Путин, продвигая "перемирие" перед 9 мая.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости