В Раде намекнули, что Путин может получить парад, "максимально приближенный к боевым действиям"

Решение о том, будет ли Украина придерживаться возможного перемирия на 9 мая или задействует военные возможности для ударов по Москве, остается исключительно за высшим руководством страны. Об этом заявил секретарь парламентского комитета по нацбезопасности Роман Костенко в эфире телеканала НТА.

По его словам, ключевую роль сыграют Владимир Зеленский и военное командование, которые обладают полной картиной происходящего на фронте. Костенко подчеркнул, что Москва демонстрирует явную нервозность на фоне подготовки к традиционному параду на Красная площадь.

Он отметил, что ранее Кремль стремился показать военную мощь с участием техники, авиации и различных подразделений, однако в этом году масштаб мероприятий может быть существенно ограничен. По оценке депутата, Россия осознает уязвимость подобных символических событий на фоне затяжной войны.

Костенко также дал понять, что Украина располагает возможностями для нанесения чувствительных ударов, в том числе в символические даты. В то же время он подчеркнул: любое решение, как о сдержанности, так и о силовом сценарии – должно быть объяснено обществу.

Отдельно депутат указал на роль международных партнеров, которые могут быть вовлечены в обсуждение возможного перемирия.

По его словам, Владимир Путин, вероятно, использует различные дипломатические каналы, включая контакты с Дональд Трамп, чтобы снизить риски в чувствительный для Москвы момент.

На этом фоне интрига вокруг 9 мая только усиливается: окончательное решение Киева может стать не только военным, но и политическим сигналом в продолжающемся противостоянии.

Читайте также на портале "Комментарии" — чего на самом деле хочет Путин, продвигая "перемирие" перед 9 мая.



