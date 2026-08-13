У Раді хапаються за голову: цим обов'язково скористається Росія проти України

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Кречмаровская Наталия
Україна перестала публічно називати кількість ракет, якими РФ атакує країну. Це рішення розкритикували навіть народні депутати. І пояснили чому не варто приховувати цю інформацію.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
Народна депутатка Анна Скороход зазначила, що потрібно докладати всіх зусиль, щоб отримати антибалістику, а не “ховати голову у пісок”.
Вона пояснила, що з одного боку розуміє таке рішення — щоб не розводити паніку, однак з іншого боку, українці не діти, “які закривають руками оченята і вважають, що якщо вони інших не бачать, то їх ніхто не бачить”.
За її словами, ситуація дійсно критична, однак є сподівання, що найближчим часом вона зміниться. Політик наголосила, що не варто “ховати голову в пісок”, потрібно залучати максимальні ресурси, щоб отримати антибалістику.
Народний депутат Ярослав Железняк зазначив, що не дуже розуміє логіку не писати про кількість збитих (або ні ракет).
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що скільки ще Путін розстрілюватиме Україну балістикою: прогноз, який шокує кожного.