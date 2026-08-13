У Раді хапаються за голову: цим обов'язково скористається Росія проти України

Україна перестала публічно називати кількість ракет, якими РФ атакує країну. Це рішення розкритикували навіть народні депутати. І пояснили чому не варто приховувати цю інформацію.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Анна Скороход зазначила, що потрібно докладати всіх зусиль, щоб отримати антибалістику, а не “ховати голову у пісок”.

“І я думаю, що всі розуміють, що це пов'язано з тим, що у нас є велика нестача ракет протиповітряної оборони, які можуть збивати ворожі ракети, а також балістику”, — зазначила народна депутатка.

Вона пояснила, що з одного боку розуміє таке рішення — щоб не розводити паніку, однак з іншого боку, українці не діти, “які закривають руками оченята і вважають, що якщо вони інших не бачать, то їх ніхто не бачить”.

“І замість того, щоб тверезо оцінювати наше катастрофічне становище і залучати всі можливі сили для того, щоб ми отримували від наших партнерів ту нестачу ППО, у нас просто перестали повідомляти суспільству про реальну кількість ракет і збиттів”, — зазначила вона.

За її словами, ситуація дійсно критична, однак є сподівання, що найближчим часом вона зміниться. Політик наголосила, що не варто “ховати голову в пісок”, потрібно залучати максимальні ресурси, щоб отримати антибалістику.

“Ну, і найкраще, давайте не забувати, що перемовний процес ніхто не скасовував, дипломатичний процес ніхто не скасовував. Люди стомилися, люди хочуть миру, давайте зробимо все для того, щоб цей мир настав”, — підкреслила парламентарка.

Народний депутат Ярослав Железняк зазначив, що не дуже розуміє логіку не писати про кількість збитих (або ні ракет).

“Проблема в тому, що через те, що влада всіх вже привчила читати про обстріли і тривоги в анонімних телеграм-каналах, то дуже швидко за нас це буде повідомляти ворог. І, очевидно не так обʼєктивно, як це робили Повітряні сили”, — розповів він про загрозу.

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