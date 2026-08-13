В Раде хватаются за голову: этим обязательно воспользуется Россия против Украины

Украина перестала публично называть количество ракет, которыми РФ атакует страну. Это решение подвергли критике даже народные депутаты. И объяснили, почему не стоит скрывать эту информацию.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Анна Скороход отметила, что нужно прилагать все усилия, чтобы получить антибаллистику, а не "прятать голову в песок".

"И я думаю, что все понимают, что это связано с тем, что у нас большая нехватка ракет противовоздушной обороны, которые могут сбивать вражеские ракеты, а также баллистику", — отметила народная депутат.

Она пояснила, что с одной стороны понимает такое решение – чтобы не разводить панику, однако с другой стороны, украинцы не дети, "закрывающие руками глазки и считающие, что если они других не видят, то их никто не видит".

"И вместо того, чтобы трезво оценивать наше катастрофическое положение и привлекать все возможные силы для того, чтобы мы получали от наших партнеров нехватку ПВО, у нас просто перестали сообщать обществу о реальном количестве ракет и сбитий", — отметила она.

По ее словам, ситуация действительно критическая, однако есть надежда, что в ближайшее время она изменится. Политик подчеркнула, что не стоит "прятать голову в песок", нужно привлекать максимальные ресурсы, чтобы получить антибаллистику.

"Ну, и лучше, давайте не забывать, что переговорный процесс никто не отменял, дипломатический процесс никто не отменял. Люди устали, люди хотят мира, давайте сделаем все для того, чтобы этот мир наступил", — подчеркнула парламентария.

Народный депутат Ярослав Железняк отметил, что не очень понимает логику не писать о количестве сбитых (или ракет).

"Проблема в том, что из-за того, что власти всех уже приучили читать об обстрелах и тревогах в анонимных телеграм-каналах, очень быстро за нас это будет сообщать враг. И, очевидно, не так объективно, как это делали Воздушные силы", — рассказал он об угрозе.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что сколько еще Путин будет расстреливать Украину баллистикой: прогноз, который шокирует каждого.