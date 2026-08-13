В Раде хватаются за голову: этим обязательно воспользуется Россия против Украины

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Кречмаровская Наталия
Украина перестала публично называть количество ракет, которыми РФ атакует страну. Это решение подвергли критике даже народные депутаты. И объяснили, почему не стоит скрывать эту информацию.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Народная депутат Анна Скороход отметила, что нужно прилагать все усилия, чтобы получить антибаллистику, а не "прятать голову в песок".
Она пояснила, что с одной стороны понимает такое решение – чтобы не разводить панику, однако с другой стороны, украинцы не дети, "закрывающие руками глазки и считающие, что если они других не видят, то их никто не видит".
По ее словам, ситуация действительно критическая, однако есть надежда, что в ближайшее время она изменится. Политик подчеркнула, что не стоит "прятать голову в песок", нужно привлекать максимальные ресурсы, чтобы получить антибаллистику.
Народный депутат Ярослав Железняк отметил, что не очень понимает логику не писать о количестве сбитых (или ракет).
Напомним: портал "Комментарии" писал, что сколько еще Путин будет расстреливать Украину баллистикой: прогноз, который шокирует каждого.