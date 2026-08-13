Скільки ще Путін розстрілюватиме Україну балістикою: прогноз, який шокує кожного

Росія знайшла вразливе місце України і нещадно б’є балістикою, яку наразі нічим збивати. Переговори щодо отримання ракет до Patriot тривають. Портал “Коментарі” з’ясував бачення штучного інтелекту — коли Україна отримає антибалістику.

Найконкретніший прогноз дав чат-бот ChatGPT. Вважає, що перші важливі поставки можуть початися вже восени 2026 року, але системне посилення протиракетної оборони припаде на 2027-й. За оцінкою чат-бота, проблема полягає не лише в кількості комплексів ППО, а передусім у дефіциті ракет-перехоплювачів, здатних збивати балістичні цілі.

Окремо вказується на американські Patriot. За наведеними у відповіді даними, 13 серпня Володимир Зеленський заявив, що Україна має лише близько 1% від необхідної кількості американських перехоплювачів Patriot. Водночас процес посилення оборони вже триває. Йдеться про домовленості щодо Patriot, а також передачу європейських систем SAMP/T NG. За прогнозом ChatGPT, нові системи повноцінно розгортатимуться вже у 2027 році, тоді як ракети Aster 30 Україна може отримати раніше.

Чат-бот Gemini називає приблизний часовий горизонт: кінець 2026-го — середина 2027 року. Саме тоді може сформуватися більш системний захист від балістичних атак.

У відповіді акцент зроблено на тому, що швидкий запуск локального виробництва американських перехоплювачів, за цим сценарієм, не відбудеться. Тому Україні доведеться спиратися на прямі поставки Patriot, європейські SAMP/T з ракетами Aster 30 та спільні технологічні проєкти. Окремо Gemini говорить про розвиток українських протиракетних систем. Проте їхні випробування та вихід на серійне виробництво потребуватимуть часу щонайменше до 2027 року.

Чат-бот Copilot дав менш конкретний прогноз, назвавши період 2026-2027 роки. Основна причина — складність виробництва сучасних систем, підготовки військових та інтеграції нової техніки в українську систему ППО. За цим сценарієм перші сучасні комплекси для боротьби з балістичними ракетами Україна отримуватиме поступово. Одразу створити суцільний захист не вдасться.

У висновку усі три чат-боти сходяться в головному: 2026 рік стане періодом нарощування поставок, а 2027-й — найбільш реалістичним часом для помітного посилення протибалістичної оборони. При цьому жоден із прогнозів не обіцяє повністю закрити українське небо від балістики. Для цього потрібні значно більші запаси перехоплювачів, нові комплекси та розвиток власних технологій.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, куди полетять північнокорейські балістичні ракети за прогнозом ШІ.



