Сколько еще Путин будет расстреливать Украину баллистикой: прогноз, который шокирует каждого

Россия нашла уязвимое место Украины и беспощадно бьет баллистикой, которую пока нечем сбивать. Переговоры по получению ракет к Patriot продолжаются. Портал "Комментарии" выяснил видение искусственного интеллекта — когда Украина получит антибаллистику.

Конкретный прогноз дал чат-бот ChatGPT. Считает, что первые важные поставки могут начаться уже осенью 2026 года, но системное усиление противоракетной обороны придется на 2027 год. По оценке чат-бота, проблема заключается не только в количестве комплексов ПВО, но прежде всего в дефиците ракет-перехватчиков, способных сбивать баллистические цели.

Отдельно указывается на американские Patriot. По приведенным в ответе данным, 13 августа Владимир Зеленский заявил, что у Украины лишь около 1% от необходимого количества американских перехватчиков Patriot. В то же время, процесс усиления обороны уже продолжается. Речь идет о договоренностях по Patriot, а также передаче европейских систем SAMP/T NG. По прогнозу ChatGPT, новые системы будут полноценно разворачиваться уже в 2027 году, тогда как ракеты Aster 30 Украина может получить раньше.

Чат-бот Gemini называет приблизительный временной горизонт: конец 2026-го – середина 2027 года. В это время может сформироваться более системная защита от баллистических атак.

В ответ акцент сделан на том, что быстрый запуск локального производства американских перехватчиков, по этому сценарию, не состоится. Потому Украине придется опираться на прямые поставки Patriot, европейские SAMP/T с ракетами Aster 30 и совместные технологические проекты. Отдельно Gemini говорит о развитии украинских противоракетных систем. Однако их испытания и выход на серийное производство потребуют времени, по меньшей мере, до 2027 года.

Чат-бот Copilot дал менее конкретный прогноз, назвав период 2026-2027 годов. Основная причина – сложность производства современных систем, подготовки военных и интеграции новой техники в украинскую систему ПВО. По этому сценарию первые современные комплексы по борьбе с баллистическими ракетами Украина будет получать постепенно. Сразу создать сплошную защиту не получится.

В заключении все три чата-боты сходятся в главном: 2026 год станет периодом наращивания поставок, а 2027-й — наиболее реалистичным временем для заметного усиления противобаллистической обороны. При этом ни один прогноз не обещает полностью закрыть украинское небо от баллистики. Для этого требуются гораздо большие запасы перехватчиков, новые комплексы и развитие собственных технологий.

Напомним: портал "Комментарии" писал, куда полетят северокорейские баллистические ракеты по прогнозу ИИ.



