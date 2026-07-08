У Раді хапаються за голову: це рішення значно обурило військових

В Україні стартувала реформа армії — Міністерство оборони України презентувало нові рішення. Однак військові вважають умови несправедливими.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Юрій Камельчук розповів, які відгуки отримав від захисників України. За його словами, військові вважають несправедливою цю модель і в частині фінансових добавок і у питанні справедливості між тими, хто пішов добровольцем у 22-му і хто підписав контракт пізніше.

“І в частині таких дуже тонких підрахунків погодинної роботи під час бойових завдань. Я противник таких речей. Мені здається, що якщо людина, яка йде ризикувати своїм життям на фронт, захищаючи державу, до неї не повинно застосовуватись таке правило, що він відпрацював 2 чи 4 години. Він сьогодні пішов ризикувати своїм життям — дайте йому нормально ті гроші, відчепіться від нього", — зауважив політик.

За його словами, це буде нормальною мотивацією для його сім'ї. До того ж військові до 30% свого забезпечення витрачають на закупівлю багатьох речей, необхідних для захисту України від ворога.

Інше, не менш важливе питання, — тривалість відстрочки.

“Відносно кількості днів відстрочки запитують люди, які з 2014 року служать. Тобто людина каже: "Я за 12 років заробив лише один рік відстрочки, чи там 10 місяців відстрочки за 12 років". Вони не розуміють цього. Вони воюють 12 років. Чому за 12 років їм дозволено там якихось там 10 місяців відстрочки? Що це за справедливість? В чому вона полягає? Де ця математика? Ми постійно чуємо обіцянки”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, на думку військових, буде після війни.



