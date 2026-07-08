В Раде хватаются за голову: это решение значительно возмутило военных

В Украине стартовала реформа армии – Министерство обороны Украины презентовало новые решения. Однако военные считают условия несправедливыми.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Юрий Камельчук рассказал, какие отзывы получил от защитников Украины. По его словам, военные считают несправедливой эту модель и в части финансовых добавок и в вопросе справедливости между ушедшими добровольцем в 22-м и кто подписал контракт позже.

"И в части таких очень тонких подсчетов почасовой работы во время боевых заданий. Я противник таких вещей. Мне кажется, что если человек, который идет рисковать своей жизнью на фронт, защищая государство, к нему не должно применяться такое правило, что он отработал 2 или 4 часа. Он сегодня пошел рисковать своей жизнью — дайте ему нормально эти деньги, отстаньте от него", — отметил политик.

По его словам, это будет нормальной мотивацией для его семьи. К тому же, военные до 30% своего обеспечения тратят на закупку многих вещей, необходимых для защиты Украины от врага.

Другой, не менее важный вопрос – продолжительность отсрочки.

"Относительно количества дней отсрочки спрашивают люди, которые с 2014 года служат. То есть человек говорит: "Я за 12 лет заработал только один год отсрочки, или там 10 месяцев отсрочки за 12 лет". Они не понимают этого. Они воюют 12 лет. Почему за 12 лет им разрешено там каких-нибудь 10 месяцев отсрочки? Что это за справедливость? В чем она состоит? Где же эта математика? Мы постоянно слышим обещания”, — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по мнению военных, будет после войны.



