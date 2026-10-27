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У Раді хапаються за голову: це рішення влади змінить все

Народний депутат Разумков розкритикував рішення уряду щодо змін в бронюванні від мобілізації

27 жовтня 2026, 12:17
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Кречмаровская Наталия

У парламенті переконані, що влада, намагаючись боротися зі зловживаннями в системі бронювання, ризикує створити проблеми для працівників оборонних, енергетичних і комунальних підприємств. 

У Раді хапаються за голову: це рішення влади змінить все

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Дмитро Разумков зазначив, що замість того щоб встановлювати відповідальних за конкретні порушення, пропонується змінювати правила для всіх.

“Влада під приводом боротьби зі зловживаннями планує скоротити відсоток бронювань серед працівників оборонних, енергетичних і комунальних підприємств. Але замість того, щоб розбиратися з конкретними порушниками, знову змінює правила для всіх. У результаті під ударом опиняться не лише ті, хто дійсно маніпулює системою, а й ті, хто забезпечує роботу економіки, стійкість та обороноздатність країни”, — переконаний він. 

Нардеп звернув увагу на приклад, який навів прем’єр-міністр: на підприємстві фактично працюють 20 людей, але заброньовані 100. Разумков вважає, що в такому випадку потрібно з’ясувати, хто погодив таке бронювання.

“Прем’єр-міністр наводить приклад підприємства, де фактично працюють 20 людей, а заброньовані 100. Якщо такі зловживання справді є, виникає логічне запитання: хто дозволив забронювати стільки людей? Хіба не держава встановила правила й допустила можливість таких ситуацій?”, — переконаний політик. 

За його словами, підприємства не можуть самостійно бронювати необмежену кількість працівників. Існують офіційні критерії, уповноважені органи та посадовці, які погоджують відповідні рішення.

“Тому потрібно перевіряти конкретні випадки, з’ясовувати, хто допустив порушення, і притягати винних до відповідальності. Натомість влада створює ще один координаційний центр — а отже, потенційно й нові корупційні ризики!”, — заявив нардеп.

Він наголосив, що боротьба з окремими порушеннями не повинна призводити до обмежень для всіх підприємств.

“Не можна, намагаючись вирвати один бур’ян, знищувати все поле! Але саме за такою логікою влада й намагається розв’язувати проблеми: замість того щоб усунути конкретні порушення та притягнути до відповідальності винних, вона створює нові перешкоди для всіх!”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, яким може бути посилення покарання за ухилення від мобілізації. 




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Джерело: https://t.me/Dmytro_Razumkov_official/5030
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