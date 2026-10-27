В Раде хватаются за голову: это решение власти изменит все

В парламенте убеждены, что власти, пытаясь бороться со злоупотреблениями в системе бронирования, рискуют создать проблемы для работников оборонных, энергетических и коммунальных предприятий.

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Дмитрий Разумков отметил, что вместо того, чтобы устанавливать ответственных за конкретные нарушения, предлагается изменять правила для всех.

"Власть под предлогом борьбы со злоупотреблениями планирует сократить процент бронирований среди работников оборонных, энергетических и коммунальных предприятий. Но вместо того, чтобы разбираться с конкретными нарушителями, снова меняет правила для всех. В результате под ударом окажутся не только те, кто действительно манипулирует системой, но и те, кто обеспечивает работу экономики, устойчивость и обороноспособность страны", — убежден он.

Нардеп обратил внимание на пример, который привел премьер-министр: на предприятии фактически работают 20 человек, но забронировано 100. Разумков считает, что в таком случае нужно выяснить, кто согласовал такое бронирование.

"Премьер-министр приводит пример предприятия, где фактически работают 20 человек, а забронировано 100. Если такие злоупотребления действительно есть, возникает логичный вопрос: кто позволил забронировать столько людей? Разве не государство установило правила и допустило возможность таких ситуаций?", — убежден политик.

По его словам, предприятия не могут самостоятельно бронировать неограниченное количество работников. Существуют официальные критерии, уполномоченные органы и должностные лица, согласовывающие соответствующие решения.

"Поэтому нужно проверять конкретные случаи, выяснять, кто допустил нарушение, и привлекать виновных к ответственности. Власти же создают еще один координационный центр — а значит, потенциально и новые коррупционные риски!", — заявил нардеп.

Он подчеркнул, что борьба с отдельными нарушениями не должна приводить к ограничениям для всех предприятий.

"Нельзя, пытаясь вырвать один сорняк, уничтожать все поле! Но именно по такой логике власти и пытаются решать проблемы: вместо того чтобы устранить конкретные нарушения и привлечь к ответственности виновных, они создают новые препятствия для всех!", — подытожил политик.

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