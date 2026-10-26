Влада готує жорсткі покарання за ухилення від мобілізації: що можуть змінити

Анонсовані прем’єром Сергієм Корецьким зміни в мобілізації порушили питання про те, як держава може боротися з ухиленням від служби. Про можливі сценарії посилення відповідальності розповіли три моделі штучного інтелекту.

Мобілізація. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT припускає, що відповідальність можуть посилити через більші штрафи за систематичне ігнорування повісток, жорсткіше покарання за підробку медичних документів і незаконне отримання відстрочок. Також можливі посилення контролю за військовим обліком і притягнення до відповідальності тих, хто за гроші допомагає ухилятися від служби.

Водночас ChatGPT застерігає: необхідно відрізняти ухилення від виконання законних вимог від оскарження рішень або використання передбачених законом підстав для відстрочки. Без справедливих і однакових правил жорсткіші санкції можуть посилити конфлікти з ТЦК та недовіру до системи. Вирішальним чинником має стати не лише суворість покарання, а й невідворотність його застосування.

Чат-бот Grok вважає, що влада може суттєво збільшити штрафи й забезпечити їх реальне стягнення. Серед інших можливих кроків чат-бот називає посилення кримінальної відповідальності за повторне ухилення, блокування рахунків, обмеження на продаж майна, суворіший контроль за виїздом за кордон і доступом до державних послуг.

Окремо Grok наголошує на рівності правил. На його думку, посилення відповідальності може дати результат, якщо не буде привілейованих категорій і можливостей обходити закон. Якщо ж залишаться лазівки, нові санкції лише посилять роздратування суспільства.

Чат-бот DeepSeek припускає, що посилення може відбуватися одночасно в кількох напрямах. Серед можливих заходів чат-бот називає обмеження доступу до державних послуг, користування водійським посвідченням і арешт рахунків. Також він допускає посилення фінансових санкцій та реальніше застосування кримінальної відповідальності за ухилення від призову під час мобілізації.

Ще один напрям — прозоріше бронювання. На думку DeepSeek, мета таких змін може полягати в тому, щоб зменшити можливості для схем і зробити ухилення невигідним. Водночас чат-бот застерігає від ризику покарання людей, які не переховуються, а мають законні підстави для сумнівів або складні життєві обставини.

У висновку усі три чат-боти називають можливими заходами збільшення штрафів, посилення контролю та суворіше застосування відповідальності. Водночас ChatGPT найбільше акцентує на законності й рівності правил, Grok — на фінансових та інших обмеженнях, а DeepSeek — також на прозорості бронювання.

Спільний висновок: суворіші санкції можуть вплинути на ухилення лише за умови однакового застосування правил. Якщо ж система залишатиметься непрозорою, посилення покарань ризикує поглибити недовіру замість розв’язання проблеми.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про жорсткі зміни в мобілізації уже у 2026 році.



