У Раді готують жорсткі санкції для ухилянтів від мобілізації

У Верховній Раді України розглядають ініціативи щодо арешту майна та фінансових активів військовозобов’язаних, які перебувають у розшуку територіальних центрів комплектування. Про це в інтерв’ю виданню Telegraf повідомив народний депутат від партії "Слуга народу", член парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Руслан Горбенко.

ТЦК. Фото: з відкритих джерел

За його словами, йдеться про запровадження автоматичного механізму впливу, аналогічного тому, який діє у разі несплати штрафів за порушення правил дорожнього руху.

"Не оновили дані – і все, що є у фінансовій системі, може бути заарештовано", — пояснив депутат.

Горбенко зазначив, що з приблизно 2 мільйонів осіб, яких, за даними міністра оборони Михайла Федорова, розшукують ТЦК, таким чином можна буде ідентифікувати до 70%. Водночас він визнав, що народні депутати стали обережніше ставитися до подібних рішень через тиск із боку суспільства та окремих груп, які виступають проти посилення мобілізаційних заходів.

Нардеп наголосив, що питання мобілізації напряму пов’язане з суверенітетом держави, а ситуація з недовірою та безладом у цій сфері зайшла настільки далеко, що без втручання президента Володимира Зеленського та військового керівництва, ймовірно, не обійдеться. За його словами, чітка позиція Головнокомандувача та бойових підрозділів могла б змусити парламент підтримати жорсткі рішення.

Окремо Горбенко прокоментував законопроєкт №13260, який повністю повертає кримінальну відповідальність за самовільне залишення частини. Він заявив, що у Раді діє неформальна група депутатів, яка зосереджена на захисті прав ухилянтів і військових, що пішли у СЗЧ, активно порушуючи питання демобілізації та строків служби, але не пропонуючи рішень для підвищення обороноздатності країни.

Читайте також на порталі "Коментарі" — ТЦК звернулися до чоловіків: що треба зробити негайно, щоб не втратити відстрочку.



