В Раде готовят жесткие санкции для уклонистов от мобилизации

В Верховной Раде рассматривают инициативы по аресту имущества и финансовых активов военнообязанных, которые находятся в розыске территориальных центров комплектования. Об этом в интервью изданию Telegraf сообщил народный депутат от партии "Слуга народа", член парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Руслан Горбенко.

ТЦК. Фото: из открытых источников

По его словам, речь идет о внедрении автоматического механизма влияния, аналогичного тому, который действует в случае неуплаты штрафов за нарушение ПДД.

"Не обновили данные – и все, что есть в финансовой системе, может быть арестовано", – пояснил депутат.

Горбенко отметил, что из примерно 2 миллионов человек, которых, по данным министра обороны Михаила Федорова, разыскивают ТЦК, таким образом, можно будет идентифицировать до 70%. В то же время он признал, что народные депутаты стали более осторожно относиться к подобным решениям из-за давления со стороны общества и отдельных групп, выступающих против усиления мобилизационных мер.

Нардеп подчеркнул, что вопрос мобилизации напрямую связан с суверенитетом государства, а ситуация с недоверием и беспорядком в этой сфере зашла настолько далеко, что без вмешательства президента Владимира Зеленского и военного руководства, вероятно, не обойдется. По его словам, четкая позиция Главнокомандующего и боевых подразделений могла бы вынудить парламент поддержать жесткие решения.

Отдельно Горбенко прокомментировал законопроект №13260, полностью возвращающий уголовную ответственность за самовольное оставление части. Он заявил, что в Раде действует неформальная группа депутатов, которая сосредоточена на защите прав уклоняющихся и военных, ушедших в СЗЧ, активно поднимая вопросы демобилизации и сроков службы, но не предлагая решений для повышения обороноспособности страны.

