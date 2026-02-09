ТЦК звернулися до чоловіків: що треба зробити негайно, щоб не втратити відстрочку

Наявність законних підстав для відстрочки від мобілізації не означає її автоматичну дію без належного оформлення. На цьому наголосили у Вінницькому обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, закликавши чоловіків негайно легалізувати свій статус через застосунок "Резерв+" або Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

ТЦК. Фото: з відкритих джерел

У ТЦК зазначили, що факт наявності права на відстрочку не гарантує її чинності. Якщо відповідна інформація не внесена до державних реєстрів, особа може вважатися такою, що не має оформленої відстрочки.

"Якщо ви маєте право на відстрочку від військової служби, але досі її не отримали – варто зробити це негайно", — йдеться в офіційному повідомленні.

Оформити відстрочку можна швидко та зручно онлайн – через застосунок "Резерв+". Альтернативний варіант передбачає особисте звернення до найближчого ЦНАПу за місцем проживання. Такий спосіб рекомендований тим, хто не користується смартфоном або якщо підстава для відстрочки ще не відображена в цифрових реєстрах.

У ТЦК також пояснили, що у випадках, коли підстава для відстрочки підлягає автоматичному продовженню, додаткових дій не потрібно — система оновить інформацію самостійно. Водночас за подання нової заяви необхідно скористатися одним із доступних каналів.

Окремо громадянам радять перевірити актуальність своїх персональних даних у державних реєстрах. За відсутності підтвердженої інформації автоматичне подовження відстрочки може бути неможливим, що створює ризик втрати її чинності.

