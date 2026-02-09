logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.05

EUR/UAH

50.76

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події ТЦК звернулися до чоловіків: що треба зробити негайно, щоб не втратити відстрочку
commentss НОВИНИ Всі новини

ТЦК звернулися до чоловіків: що треба зробити негайно, щоб не втратити відстрочку

Відстрочка від мобілізації діє лише після офіційного оформлення — як швидко легалізувати свій статус

9 лютого 2026, 14:52
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Наявність законних підстав для відстрочки від мобілізації не означає її автоматичну дію без належного оформлення. На цьому наголосили у Вінницькому обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, закликавши чоловіків негайно легалізувати свій статус через застосунок "Резерв+" або Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

ТЦК звернулися до чоловіків: що треба зробити негайно, щоб не втратити відстрочку

ТЦК. Фото: з відкритих джерел

У ТЦК зазначили, що факт наявності права на відстрочку не гарантує її чинності. Якщо відповідна інформація не внесена до державних реєстрів, особа може вважатися такою, що не має оформленої відстрочки. 

"Якщо ви маєте право на відстрочку від військової служби, але досі її не отримали – варто зробити це негайно", — йдеться в офіційному повідомленні.

Оформити відстрочку можна швидко та зручно онлайн – через застосунок "Резерв+". Альтернативний варіант передбачає особисте звернення до найближчого ЦНАПу за місцем проживання. Такий спосіб рекомендований тим, хто не користується смартфоном або якщо підстава для відстрочки ще не відображена в цифрових реєстрах.

У ТЦК також пояснили, що у випадках, коли підстава для відстрочки підлягає автоматичному продовженню, додаткових дій не потрібно — система оновить інформацію самостійно. Водночас за подання нової заяви необхідно скористатися одним із доступних каналів.

Окремо громадянам радять перевірити актуальність своїх персональних даних у державних реєстрах. За відсутності підтвердженої інформації автоматичне подовження відстрочки може бути неможливим, що створює ризик втрати її чинності.

Читайте також на порталі "Коментарі" — знущання з мобілізованих в ТЦК вже не ІПСО: що відбувається у терцентрах.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини