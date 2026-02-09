logo

ТЦК обратились к мужчинам: что нужно сделать немедленно, чтобы не потерять отсрочку
НОВОСТИ

ТЦК обратились к мужчинам: что нужно сделать немедленно, чтобы не потерять отсрочку

Отсрочка от мобилизации действует только после официального оформления – как быстро легализовать свой статус

9 февраля 2026, 14:52
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Наличие законных оснований отсрочки от мобилизации не означает ее автоматическое действие без надлежащего оформления. Об этом заявили в Винницком областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки, призвав мужчин немедленно легализовать свой статус через приложение "Резерв" или Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).

ТЦК обратились к мужчинам: что нужно сделать немедленно, чтобы не потерять отсрочку

ТЦК. Фото: из открытых источников

В ТЦК отметили, что факт наличия права на отсрочку не гарантирует его действия. Если соответствующая информация не внесена в государственные реестры, лицо может считаться не имеющим оформленной отсрочки.

"Если у вас есть право на отсрочку от военной службы, но до сих пор ее не получили – стоит сделать это немедленно", — говорится в официальном сообщении.

Оформить отсрочку можно быстро и удобно через приложение "Резерв". Альтернативный вариант предусматривает личное обращение в ближайший ЦНАП по месту жительства. Такой способ рекомендован тем, кто не пользуется смартфоном или если основание для отсрочки еще не отображено в цифровых реестрах.

В ТЦК также пояснили, что в случаях, когда основание для отсрочки подлежит автоматическому продлению, дополнительных действий не требуется, система обновит информацию самостоятельно. В то же время при подаче нового заявления необходимо воспользоваться одним из доступных каналов.

Отдельно гражданам рекомендуют проверить актуальность своих персональных данных в государственных реестрах. При отсутствии подтвержденной информации автоматическое удлинение отсрочки может оказаться невозможным, что создает риск потери ее силы.

Читайте также на портале "Комментарии" — издевательство над мобилизованными в ТЦК уже не ИПСО: что происходит в терцентрах.




