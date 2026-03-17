Голова Державної думи Росії В’ячеслав Володін звинуватив західних лідерів у початку війни проти України. Російський політик заявив, що відповідальність за конфлікт лежить на країнах Заходу, а очільник Кремля Володимир Путін нібито хотів уникнути війни попри те, що саме Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році.

В'ячеслав Володін. Фото з відкритих джерел

В'ячеслав Володін відвідав виставку присвячену 10-річчю Росгвардії та відповів на питання щодо війни Росії проти України. Російський політик повторив поширену кремлівську тезу, що Володимир Путін нібито намагався уникнути війни в Україні та звинуватив у російські агресії Захід.

"Якби тільки не дії Байдена, Макрона, як і керівників Німеччини та Англії, не було б війни в Україні. Наш президент робив усе для того, щоб цього не допустити", — сказав Володін.

Крім того, представник Путіна заявив, що численні злочини вчиненні росіянами на війні проти України, "виключно на совісті та на руках лідерів європейських держав, а також київського злочинного режиму".

Крім цього, Володін розкритикував і українське керівництво, звинувативши владу в Києві у тому, що вона нібито діє "в інтересах зарубіжжя". За його словами, жителі України стали "заручниками" політики президента Зеленського.

"Тому, чим швидше там наведемо порядок, то швидше люди зітхнуть", — додав Володін.

Подібні заяви регулярно звучать з боку російських посадовців і є частиною офіційної риторики Кремля щодо війни. Водночас міжнародна спільнота неодноразово наголошувала, що саме Росія розпочала агресію проти України, спочатку анексувавши Крим у 2014 році, а згодом розпочавши повномасштабне вторгнення у лютому 2022 року.

