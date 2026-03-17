Глава Государственной думы России Вячеслав Володин обвинил западных лидеров в начале войны против Украины. Российский политик заявил, что ответственность за конфликт лежит на странах Запада, а глава Кремля Владимир Путин якобы хотел избежать войны, несмотря на то, что именно Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году.

Вячеслав Володин. Фото из открытых источников

Вячеслав Володин посетил выставку, посвященную 10-летию Росгвардии, и ответил на вопрос о войне России против Украины. Российский политик повторил распространенный кремлевский тезис о том, что Владимир Путин якобы пытался избежать войны в Украине и обвинил в российской агрессии Запад.

"Если бы не действия Байдена, Макрона, как и руководителей Германии и Англии, не было бы войны в Украине. Наш президент делал все для того, чтобы этого не допустить", — сказал Володин.

Кроме того, представитель Путина заявил, что многочисленные преступления, совершенные россиянами на войне против Украины, "исключительно на совести и на руках лидеров европейских государств, а также киевского преступного режима".

Кроме этого, Володин подверг критике и украинское руководство, обвинив власть в Киеве в том, что она якобы действует "в интересах зарубежья". По его словам, жители Украины стали "заложниками" политики президента Зеленского.

"Поэтому чем быстрее там наведем порядок, тем быстрее люди вздохнут", — добавил Володин.

Подобные заявления регулярно звучат со стороны российских чиновников и являются частью официальной риторики Кремля по поводу войны. В то же время международное сообщество неоднократно отмечало, что именно Россия начала агрессию против Украины, сначала аннексировав Крым в 2014 году, а затем начав полномасштабное вторжение в феврале 2022 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле назвали "виновного" в затягивании войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Кремль выбрал город, ставший главной целью армии РФ для наступления в 2026 году.