Тристоронні переговори за участю України, Росії та США наразі проходять у форматі, який не передбачає публічного розкриття деталей. Як повідомив офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков, російська сторона тимчасово утримується від коментарів щодо результатів зустрічі у Женеві. За його словами, Москва "не планує розкривати подробиці і не збирається цього робити".

Фото: з відкритих джерел

Прессекретар російського диктатора підкреслив, що наразі немає додаткової інформації, яку можна було б оприлюднити, крім тієї короткої, але змістовної оцінки, яку раніше дав головний російський переговорник Володимир Мединський. Пєсков зазначив, що вся необхідна характеристика зустрічі вже була надана, і додаткових уточнень наразі не буде.

Що стосується майбутніх раундів переговорів, у Кремлі поки утримуються від будь-яких заяв про можливі дати наступних зустрічей. Таким чином, ситуація залишається закритою для публічного обговорення, а позиції сторін зберігаються в умовах конфіденційності. Експерти зазначають, що такий підхід є типовим для дипломатичних процесів високого рівня, де обмін інформацією відбувається у вузькому колі учасників.

Аналітики підкреслюють, що попри відсутність публічних коментарів, переговори можуть містити важливі домовленості та сигнали для майбутніх політичних рішень. Поки що офіційна риторика Кремля залишається стриманою, а будь-які спекуляції щодо результатів зустрічі у Женеві є лише припущеннями.

Портал "Коментарі" вже писав, що в ніч на 19 лютого Росія зазнала масштабної атаки безпілотних літальних апаратів. Найбільше дронів було спрямовано на Брянську область, де зафіксували до 50 БпЛА. За інформацією російського Міністерства оборони, системи протиповітряної оборони нібито збили 113 дронів літакового типу.