Трехсторонние переговоры с участием Украины, России и США проходят в формате, который не предусматривает публичного раскрытия деталей. Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российская сторона временно воздерживается от комментариев по поводу результатов встречи в Женеве. По его словам, Москва "не планирует раскрывать подробности и не собирается этого делать".

Пресссекретарь российского диктатора подчеркнул, что нет дополнительной информации, которую можно было бы обнародовать, кроме той краткой, но содержательной оценки, которую ранее дал главный российский переговорщик Владимир Мединский. Песков отметил, что вся необходимая характеристика встречи уже была предоставлена, и дополнительных уточнений пока не будет.

Что касается предстоящих раундов переговоров, в Кремле пока воздерживаются от любых заявлений о возможных датах последующих встреч. Таким образом ситуация остается закрытой для публичного обсуждения, а позиции сторон сохраняются в условиях конфиденциальности. Эксперты отмечают, что такой подход типичен для дипломатических процессов высокого уровня, где обмен информацией происходит в узком кругу участников.

Аналитики подчеркивают, что, несмотря на отсутствие публичных комментариев, переговоры могут содержать важные договоренности и сигналы для будущих политических решений. Пока официальная риторика Кремля остается сдержанной, а любые спекуляции по результатам встречи в Женеве являются лишь предположениями.

Портал "Комментарии" уже писал , что в ночь на 19 февраля Россия подверглась масштабной атаке беспилотных летательных аппаратов. Больше дронов было направлено на Брянскую область, где зафиксировали до 50 БпЛА. По информации российского Министерства обороны, системы противовоздушной обороны якобы сбили 113 дронов самолетного типа.