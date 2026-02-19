logo_ukra

Такої атаки дронів по Росії не було: окупанти у істериці бідкаються через катастрофу
Такої атаки дронів по Росії не було: окупанти у істериці бідкаються через катастрофу

Губернатор Бєлгорода повідомив про відключення електроенергії та опалення після атаки, а в Псковській області дрони спричинили пожежу на нафтобазі

19 лютого 2026, 10:10
Клименко Елена

В ніч на 19 лютого Росія зазнала масштабної атаки безпілотних літальних апаратів. Найбільше дронів було спрямовано на Брянську область, де зафіксували до 50 БпЛА. За інформацією російського Міністерства оборони, системи протиповітряної оборони нібито збили 113 дронів літакового типу.

Такої атаки дронів по Росії не було: окупанти у істериці бідкаються через катастрофу

Серед інших регіонів, які стали мішенями атак, були Смоленська (35 БпЛА), Тверська (12 БпЛА), Новгородська (10 БпЛА), Ленінградська (4 БпЛА) та Калузька області (2 БпЛА). У Бєлгороді губернатор повідомив про тимчасове відключення електроенергії та опалення у деяких районах міста. Він також зазначив, що місто постраждало від чергової масованої ракетної атаки на енергетичні об’єкти, внаслідок чого виникли значні пошкодження та часткові перебої з постачанням тепла та електрики.

У Псковській області дрони спричинили масштабну пожежу на нафтобазі. Хоча над резервуарами була встановлена захисна сітка, кілька БпЛА змогли її подолати, викликавши загоряння. Аналогічні повідомлення надходили з Ленінградської області, де сили ППО збили декілька дронів.

Крім того, повідомлялося про вибухи в Чебоксарах, що, ймовірно, торкнулися енергетичного об’єкта. Російське Міноборони заявило про збиття двох безпілотників. У Пермському краї дрони атакували завод "Метафракс", що спеціалізується на виробництві хімічних елементів для вибухівки. Атака призвела до перебоїв з мобільним інтернетом у регіоні.

Як вже писали "Коментарі", у Женеві Росія та Сполучені Штати продовжили переговори щодо так званого "розуміння Аляски", яке стало предметом зустрічі президентів Володимира Путіна та Дональда Трампа у серпні 2025 року. Основна увага під час обговорень була приділена ситуації в Україні. Про це повідомив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв’ю телеканалу Al Arabiya. Він зазначив, що переговори продовжили концептуальне обговорення "розуміння Аляски", яке, за словами Лаврова, ґрунтується на підході до "усунення першопричин конфлікту в Україні".



