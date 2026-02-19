Такой атаки дронов по России не было: оккупанты в истерике жалуются из-за катастрофы

В ночь на 19 февраля Россия подверглась масштабной атаке беспилотных летательных аппаратов. Больше дронов было направлено на Брянскую область, где зафиксировали до 50 БпЛА. По информации российского Министерства обороны, системы противовоздушной обороны якобы сбили 113 дронов самолетного типа.

Фото: из открытых источников

Среди других регионов, ставших мишенями атак, были Смоленская (35 БпЛА), Тверская (12 БпЛА), Новгородская (10 БпЛА), Ленинградская (4 БпЛА) и Калужская области (2 БпЛА). В Белгороде губернатор сообщил о временном отключении электроэнергии и отоплении в некоторых районах города. Он также отметил, что город пострадал от очередной массированной ракетной атаки на энергетические объекты, в результате чего возникли значительные повреждения и частичные перебои со снабжением теплом и электричеством.

В Псковской области дроны повлекли за собой масштабный пожар на нефтебазе. Хотя над резервуарами была установлена защитная сетка, несколько БПЛА смогли ее преодолеть, вызвав возгорание. Аналогичные сообщения поступали из Ленинградской области, где силы ПВО сбили несколько дронов.

Кроме того, сообщалось о взрывах в Чебоксарах, вероятно, коснувшихся энергетического объекта. Российское Минобороны заявило о сбитии двух беспилотников. В Пермском крае дроны атаковали завод "Метафракс", специализирующийся на производстве химических элементов для взрывчатки. Атака привела к перебоям с мобильным Интернетом в регионе.

Как уже писали "Комментарии", в Женеве Россия и Соединенные Штаты продолжили переговоры о так называемом "понимании Аляски", которое стало предметом встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в августе 2025 года. Основное внимание в ходе обсуждения было уделено ситуации в Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya. Он отметил, что переговоры продолжили концептуальное обсуждение "понимания Аляски", которое, по словам Лаврова, основывается на подходе к "устранению первопричин конфликта в Украине".