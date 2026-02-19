Лавров видав нахабну заяву про переговори Женеві, згадавши "розуміння Аляски"

У Женеві Росія та Сполучені Штати продовжили переговори щодо так званого "розуміння Аляски", яке стало предметом зустрічі президентів Володимира Путіна та Дональда Трампа у серпні 2025 року. Основна увага під час обговорень була приділена ситуації в Україні. Про це повідомив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв’ю телеканалу Al Arabiya. Він зазначив, що переговори продовжили концептуальне обговорення "розуміння Аляски", яке, за словами Лаврова, ґрунтується на підході до "усунення першопричин конфлікту в Україні".

Російський дипломат додав, що Москва "цінує позицію" Дональда Трампа щодо врегулювання українського питання та уважно відстежує спроби європейських країн вплинути на позицію Вашингтона.

Крім того, Лавров повідомив, що Росія та США домовилися створити окрему економічну робочу групу. За його словами, вона працюватиме паралельно з переговорами з військово-політичних питань, що дозволить узгоджувати економічні та безпекові аспекти одночасно.

За даними джерел ЗМІ, під час переговорів військова підгрупа досягла значного прогресу в узгодженні процедурних питань і вже "близька до завершення", тоді як політична підгрупа поки що не продемонструвала нових результатів.

Після завершення офіційних тристоронніх консультацій керівник російської делегації Мединський провів зустріч із представниками України, серед яких були Рустем Умєров та член делегації Давид Арахамія.

За повідомленням The New York Times, у Женеві сторони обговорили нові підходи до виведення військ із Донбасу. Йдеться про можливість створення демілітаризованої зони в регіоні, яка не буде контролюватися жодною зі сторін, що має сприяти зменшенню напруженості та підвищенню безпеки цивільного населення.

Як вже писали "Коментарі", президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram заявив, що всі розмови з боку російської сторони, зокрема Володимира Путіна, про історію – це лише метод затягування часу і відволікання від реальних рішень.