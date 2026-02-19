Лавров выдал наглое заявление о переговорах Женеве, вспомнив "понимание Аляски"

В Женеве Россия и Соединенные Штаты продолжили переговоры о так называемом "понимании Аляски", которое стало предметом встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в августе 2025 года. Основное внимание в ходе обсуждения было уделено ситуации в Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya. Он отметил, что переговоры продолжили концептуальное обсуждение "понимания Аляски", которое, по словам Лаврова, основывается на подходе к "устранению первопричин конфликта в Украине".

Фото: из открытых источников

Российский дипломат добавил, что Москва "ценит позицию" Дональда Трампа по урегулированию украинского вопроса и внимательно отслеживает попытки европейских стран повлиять на позицию Вашингтона.

Кроме того, Лавров сообщил, что Россия и США договорились о создании отдельной экономической рабочей группы. По его словам, она будет работать параллельно с переговорами по военно-политическим вопросам, что позволит согласовывать экономические и аспекты безопасности одновременно.

По данным источников СМИ, во время переговоров военная подгруппа достигла значительного прогресса в согласовании процедурных вопросов и уже "близка к завершению", тогда как политическая подгруппа пока не продемонстрировала новых результатов.

После завершения официальных трехсторонних консультаций руководитель российской делегации Мединский провел встречу с представителями Украины, среди которых были Рустем Умеров и член делегации Давид Арахамия.

По сообщению The New York Times, в Женеве стороны обсудили новые подходы к выводу войск из Донбасса. Речь идет о возможности создания демилитаризованной зоны в регионе, которая не будет контролироваться ни одной из сторон, что должно способствовать уменьшению напряженности и повышению безопасности гражданского населения.

Как уже писали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram заявил, что все разговоры со стороны российской стороны, в частности Владимира Путина, об истории – это лишь метод затягивания времени и отвлечения от реальных решений.