У Путіна залишається все менше варіантів у війні: на Заході назвали три сценарії для Кремля

Російська війна проти України триває значно довше, ніж спочатку розраховував Володимир Путін, і тепер перед Кремлем залишається все менше можливостей досягти заявлених цілей без серйозних витрат. Про це пишуть колишній офіцер американської військової розвідки Джонатан Світ та експерт із національної безпеки Марк Тот у колонці для The Hill.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Автори виділяють кілька варіантів подальших дій Москви. Перший – спроба досягти своєї мети дипломатичним шляхом через адміністрацію Дональда Трампа. Кремль може розраховувати, що Вашингтон чинитиме тиск на Київ і підштовхне Україну до угоди на російських умовах.

Однак ключовою перешкодою залишається вимога Москви передати Росії весь Донбас. Автори вважають, що Трамп навряд чи погодиться на такий сценарій.

Другий варіант – посилення тиску на Європу та НАТО. На думку аналітиків, Росія вже використовує гібридні методи, військові загрози та демонстрацію сили, намагаючись змусити західні країни скоротити підтримку України.

Третій і найнебезпечніший сценарій – продовження настання восени. Після невдач на фронті Москва може спробувати домогтися поступу військовим шляхом, а взимку знову посилити удари по українській енергетичній інфраструктурі.

При цьому перед Кремлем постає проблема нестачі особового складу. Автори припускають, що після виборів до Держдуми Росія може мати справу з необхідністю мобілізації до 600 тисяч осіб. Для влади це ризикований крок, оскільки нова мобілізація здатна спричинити невдоволення всередині країни.

Додаткову проблему створює розрив між заявами Кремля та реальною ситуацією на фронті. Автори припускають, що російські генерали можуть надавати Путіну спотворену картину того, що відбувається.

Як приклад вони наводять Святогірськ Донецької області. Путін заявив про нібито захоплення міста російськими військами, проте вже наступного дня український командир записав відео із центру Святогірська, спростувавши це твердження.

При цьому Москва продовжує говорити про перемогу та переносить терміни досягнення військових цілей. У статті наголошується, що російське керівництво раніше називало одні дати захоплення Донбасу, а тепер йдеться вже про 31 березня 2027 року.

На думку Світу та Тота, Вашингтону необхідно враховувати: проблема полягає не лише у російських генералах чи окремих рішеннях Кремля. Сам Путін залишається головним чинником, що визначає продовження війни та умови, на яких Москва готова говорити про світ.

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