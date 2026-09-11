У Путина остается все меньше вариантов в войне: на Западе назвали три сценария для Кремля

Российская война против Украины длится значительно дольше, чем изначально рассчитывал Владимир Путин, и теперь перед Кремлем остается все меньше возможностей добиться заявленных целей без серьезных издержек. Об этом пишут бывший офицер американской военной разведки Джонатан Свит и эксперт по национальной безопасности Марк Тот в колонке для The Hill.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Авторы выделяют несколько вариантов дальнейших действий Москвы. Первый – попытка добиться своих целей дипломатическим путем через администрацию Дональда Трампа. Кремль может рассчитывать, что Вашингтон окажет давление на Киев и подтолкнет Украину к соглашению на российских условиях.

Однако ключевым препятствием остается требование Москвы передать России весь Донбасс. Авторы считают, что Трамп вряд ли согласится на подобный сценарий.

Второй вариант – усиление давления на Европу и НАТО. По мнению аналитиков, Россия уже использует гибридные методы, военные угрозы и демонстрацию силы, пытаясь заставить западные страны сократить поддержку Украины.

Третий и наиболее опасный сценарий – продолжение наступления осенью. После неудач на фронте Москва может попытаться добиться продвижения военным путем, а зимой вновь усилить удары по украинской энергетической инфраструктуре.

При этом перед Кремлем стоит проблема нехватки личного состава. Авторы допускают, что после выборов в Госдуму Россия может столкнуться с необходимостью мобилизации до 600 тысяч человек. Для власти это рискованный шаг, поскольку новая мобилизация способна вызвать недовольство внутри страны.

Дополнительную проблему создает разрыв между заявлениями Кремля и реальной ситуацией на фронте. Авторы предполагают, что российские генералы могут предоставлять Путину искаженную картину происходящего.

В качестве примера они приводят Святогорск Донецкой области. Путин заявил о якобы захвате города российскими войсками, однако уже на следующий день украинский командир записал видео из центра Святогорска, опровергнув это утверждение.

При этом Москва продолжает говорить о победе и переносит сроки достижения военных целей. В статье отмечается, что российское руководство ранее называло одни даты захвата Донбасса, а теперь речь идет уже о 31 марта 2027 года.

По мнению Свита и Тота, Вашингтону необходимо учитывать: проблема заключается не только в российских генералах или отдельных решениях Кремля. Сам Путин остается главным фактором, определяющим продолжение войны и условия, на которых Москва готова говорить о мире.

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