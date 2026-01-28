Депутат Держдуми Росії Олексій Журавльов знову став джерелом політичної напруги, заявивши про нібито повну беззахисність Європи перед гіперзвуковими ракетами "Орешнік". Політик використав матеріали німецьких ЗМІ, щоб підкреслити, наскільки, на його думку, НАТО вразливе перед сучасними озброєннями РФ.

Фото: з відкритих джерел

Заява Журавльова викликала нову хвилю занепокоєння серед аналітиків та громадськості щодо можливого ескалаційного сценарію і навіть загрози Третьої світової війни. Депутат, який належить до радикальних націоналістів, поширив матеріал Berliner Zeitung про нещодавній ракетний удар Росії по території України, подаючи його як "сигнал" для Заходу.

У публікації німецького видання йшлося про застосування гіперзвукової системи "Орешнік" під час атак на Львівську область, але Журавльов значно розширив трактування, стверджуючи, що ці ракети здатні вражати "західні столиці" та військові бази НАТО. За його словами, союзники України нібито "фактично беззахисні" перед новими технологіями РФ, хоча самі автори Berliner Zeitung таких висновків не робили.

Політик вже не вперше відзначається різкими заявами щодо НАТО і західних країн, часто використовуючи риторику прямого конфлікту між Росією та Заходом. Його інтерпретації матеріалів ЗМІ зазвичай слугують для просування наративів про слабкість і вразливість Європи, при цьому конкретних погроз конкретним країнам він не озвучує.

Водночас експерти наголошують, що "Орешнік" не є масово ефективним озброєнням, а заяви політика значною мірою перебільшують реальну загрозу. Його публічні коментарі продовжують підвищувати напруженість у медіа-просторі та слугують інструментом інформаційного тиску на західні столиці.

