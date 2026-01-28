logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.96

EUR/UAH

51.23

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией У Путина уже не скрывают намерения ударить "Орешником" по Европе: какие города под угрозой
commentss НОВОСТИ Все новости

У Путина уже не скрывают намерения ударить "Орешником" по Европе: какие города под угрозой

Автор этого заявления известен резкой риторикой и неоднократно упоминал о возможности прямого конфликта между Россией и Западом.

28 января 2026, 15:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Депутат Госдумы России Алексей Журавлев снова стал источником политического напряжения, заявив о якобы полной беззащитности Европы перед гиперзвуковыми ракетами "Орешник". Политик использовал материалы немецких СМИ, чтобы подчеркнуть, насколько, по его мнению, НАТО уязвима перед современными вооружениями РФ.

У Путина уже не скрывают намерения ударить "Орешником" по Европе: какие города под угрозой

Фото: из открытых источников

Заявление Журавлева вызвало новую волну беспокойства среди аналитиков и общественности по поводу возможного эскалационного сценария и даже угрозы Третьей мировой войны. Депутат, принадлежащий к радикальным националистам, распространил материал Berliner Zeitung о недавнем ракетном ударе России по территории Украины, подавая его как "сигнал" для Запада.

В публикации немецкого издания говорилось о применении гиперзвуковой системы "Орешник" при атаках на Львовскую область, но Журавлев значительно расширил трактовку, утверждая, что эти ракеты способны поражать "западные столицы" и военные базы НАТО. По его словам, союзники Украины якобы "фактически беззащитны" перед новыми технологиями РФ, хотя сами авторы Berliner Zeitung таких выводов не делали.

Политик уже не в первый раз отмечается резкими заявлениями относительно НАТО и западных стран, часто используя риторику прямого конфликта между Россией и Западом. Его интерпретации материалов СМИ обычно служат для продвижения нарративов о слабости и уязвимости Европы, при этом конкретных угроз конкретным странам он не озвучивает.

В то же время эксперты отмечают, что "Орешник" не является массово эффективным вооружением, а заявления политика в значительной степени преувеличивают реальную угрозу. Его публичные комментарии продолжают повышать напряженность в медиапространстве и служат инструментом информационного давления на западные столицы.

Как уже писали "Комментарии", из-за масштабного энергетического кризиса, вызванного российскими обстрелами и сильными морозами, Украина сталкивается с колоссальными финансовыми потерями, которые оценивают в десятки миллиардов гривен как прямых, так и косвенных убытков.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости