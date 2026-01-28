Депутат Госдумы России Алексей Журавлев снова стал источником политического напряжения, заявив о якобы полной беззащитности Европы перед гиперзвуковыми ракетами "Орешник". Политик использовал материалы немецких СМИ, чтобы подчеркнуть, насколько, по его мнению, НАТО уязвима перед современными вооружениями РФ.

Фото: из открытых источников

Заявление Журавлева вызвало новую волну беспокойства среди аналитиков и общественности по поводу возможного эскалационного сценария и даже угрозы Третьей мировой войны. Депутат, принадлежащий к радикальным националистам, распространил материал Berliner Zeitung о недавнем ракетном ударе России по территории Украины, подавая его как "сигнал" для Запада.

В публикации немецкого издания говорилось о применении гиперзвуковой системы "Орешник" при атаках на Львовскую область, но Журавлев значительно расширил трактовку, утверждая, что эти ракеты способны поражать "западные столицы" и военные базы НАТО. По его словам, союзники Украины якобы "фактически беззащитны" перед новыми технологиями РФ, хотя сами авторы Berliner Zeitung таких выводов не делали.

Политик уже не в первый раз отмечается резкими заявлениями относительно НАТО и западных стран, часто используя риторику прямого конфликта между Россией и Западом. Его интерпретации материалов СМИ обычно служат для продвижения нарративов о слабости и уязвимости Европы, при этом конкретных угроз конкретным странам он не озвучивает.

В то же время эксперты отмечают, что "Орешник" не является массово эффективным вооружением, а заявления политика в значительной степени преувеличивают реальную угрозу. Его публичные комментарии продолжают повышать напряженность в медиапространстве и служат инструментом информационного давления на западные столицы.

