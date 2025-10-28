У Путіна все дуже кепсько: розкрито важливий нюанс останніх погроз Кремля

Російський диктатор Володимир Путін знову вдається до тактики погроз, обираючи моменти, коли ситуація на фронті або у геополітиці змінюється. Тоді він починає "брязкати зброєю" та висувати вимоги. Політолог Петро Олещук пояснив, що раніше ця стратегія дозволяла Путіну ефективно тиснути на західних лідерів, і саме тому він продовжує її використовувати.

Володимир Путін. Фото: УНІАН

Нещодавно кремлівський правитель оголосив про чергові ядерні навчання, включно з випробуванням міжконтинентальних балістичних і крилатих ракет. У Кремлі також повідомили про тестування ракети "Буревісник".

"Ніхто не знає, чи існує вона фізично, швидше за все так само, як інші їхні "надзвичайні розробки", – зазначив Олещук.

Політолог підкреслив, що Путін застосовує аргументи, пов’язані зі зброєю, тоді, коли відчуває, що інші його засоби не працюють. Це давно перевірена стратегія Кремля, спрямована на тиск на Захід та партнерів України, аби ті зменшили військову допомогу нашій державі. На жаль, частина західних лідерів може піддатись на такі маніпуляції.

Олещук додав, що на Заході є проросійсько налаштовані політики, які вважають, що Путіна не можна загнати в глухий кут, бо він нібито може застосувати ядерну зброю. Насправді ж вона для нього є лише аргументом у ситуаціях, коли інші засоби тиску не діють.



"Це циркова вистава для західних політиків і громадськості, щоб налякати їх і змусити прийняти умови Путіна", – пояснив експерт.

За словами Петра Олещука, будь-яке гальмування тиску на Росію чи постачання зброї Україні грає на руку Кремлю, і саме на цьому робить ставку Путін.

