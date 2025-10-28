У Путина все очень плохо: раскрыт важный нюанс последних угроз Кремля

Российский диктатор Владимир Путин снова прибегает к тактике угроз, выбирая моменты, когда ситуация на фронте или в геополитике меняется. Тогда он начинает "бряцать оружием" и выдвигать требования. Политолог Петр Олещук пояснил, что ранее эта стратегия позволяла Путину эффективно давить на западных лидеров, и именно поэтому он продолжает использовать ее.

Владимир Путин. Фото: УНИАН

Недавно кремлевский правитель объявил об очередных ядерных учениях, включая испытание межконтинентальных баллистических и крылатых ракет. В Кремле также сообщили о тестировании ракеты "Буревестник".

"Никто не знает, существует ли она физически, скорее всего, так же, как другие их "чрезвычайные разработки", — отметил Олещук.

Политолог подчеркнул, что Путин применяет аргументы, связанные с оружием, когда чувствует, что другие его средства не работают. Это давно проверенная стратегия Кремля, направленная на давление на Запад и партнеров Украины, чтобы те уменьшили военную помощь нашему государству. К сожалению, часть западных лидеров может подвергнуться таким манипуляциям.

Олещук добавил, что на Западе есть пророссийски настроенные политики, которые считают, что Путина нельзя загнать в тупик, потому что он якобы может применить ядерное оружие. На самом же деле она для него является лишь аргументом в ситуациях, когда другие средства давления не действуют.



"Это цирковое представление для западных политиков и общественности, чтобы испугать их и заставить принять условия Путина", – объяснил эксперт.

По словам Петра Олещука, любое торможение давления на Россию или поставки оружия Украине играет на руку Кремлю, и именно на этом делает ставку Путин.

