Жорстка відплата настала: в одному з регіонів РФ повністю зникло опалення, світло і вода

Поки російські окупаційні війська намагаються влаштувати блекаут в Україні, Сахалін став жертвою масштабного відключення електропостачання. Після спалаху на острові понад 100 тисяч людей залишилися без світла, води та опалення. За попередньою інформацією, повністю виведена з ладу ТЕЦ, яка забезпечувала електроенергією більшість великих населених пунктів. Без світла опинилися Южно-Сахалінськ, Корсаков, Долинськ, Холмськ, Углегорськ, Олександрівськ-Сахалінський, Смирних, Макаров та Поронайськ.

Фото: з відкритих джерел

Російські енергетики пояснили, що сталося автоматичне спрацювання системи захисту, проте причини відключення не назвали. Вони запевняли, що електропостачання відновлять "через дві години", але на практиці ситуація залишалася невирішеною. Унаслідок роботи захисних механізмів енергомережа Сахаліну розділилася на південну та північну частини: Южно-Сахалінська ТЕЦ-1 забезпечує лише власні потреби, а ДРЕС-2 — північний район.

Місцеві мешканці відзначають, що проблеми з енергопостачанням на острові існували і раніше. Лінії електропередач і обладнання сильно зношені, інфраструктура застаріла. Острів залишається енергетично ізольованим від решти Росії з 1991 року, і ця проблема досі не вирішена.

Інцидент трапився на тлі напружених відносин Росії з Україною та НАТО. Через вторгнення у повітряний простір Альянсу та активність дронів у Польщі та Естонії загроза енергетичної безпеки стала особливо актуальною. Сахалінський блекаут показав, що навіть у віддалених регіонах РФ інфраструктура вразлива, а наслідки аварій для населення — критичні.

