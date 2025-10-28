Жесткое возмездие наступило: в одном из регионов РФ полностью исчезло отопление, свет и вода

Пока российские оккупационные войска пытаются устроить блекаут в Украине, Сахалин пал жертвой масштабного отключения электроснабжения. После вспышки на острове более 100 тысяч человек остались без света, воды и отопления. По предварительной информации, полностью выведена из строя ТЭЦ, которая снабжала электроэнергией большинство крупных населенных пунктов. Без света оказались Южно-Сахалинск, Корсаков, Долинск, Холмск, Углегорск, Александровск-Сахалинский, Смирных, Макаров и Поронайск.

Фото: из открытых источников

Российские энергетики объяснили, что произошло автоматическое износ системы защиты, однако причины отключения не назвали. Они уверяли, что электроснабжение возобновят "через два часа", но на практике ситуация оставалась нерешенной. В результате работы защитных механизмов энергосеть Сахалина разделилась на южную и северную части: Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 обеспечивает только собственные нужды, а ГРЭС-2 — северный район.

Местные жители отмечают, что проблемы с энергоснабжением на острове существовали и раньше. Линии электропередач и оборудования сильно изношены, инфраструктура устарела. Остров остается энергетически изолированным от остальной России с 1991 года, и эта проблема до сих пор не решена.

Инцидент произошел на фоне напряженных отношений России с Украиной и НАТО. Из-за вторжения в воздушное пространство Североатлантического союза и активности дронов в Польше и Эстонии угроза энергетической безопасности стала особенно актуальной. Сахалинский блекаут показал, что даже в отдаленных регионах РФ инфраструктура уязвима, а последствия аварий для населения критические.

