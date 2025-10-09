logo_ukra

У Путіна вигадали, як змусити США відмовитися від допомоги Україні

В ISW зазначають, що Росія намагається через старі угоди змусити США відмовитись від допомоги Україні

9 жовтня 2025, 09:44
Кравцев Сергей

Путинський режим активізував спроби використати старі американо-російські договори про контроль над озброєннями, щоб домогтися від США поступок у питанні війни проти України. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

У Путіна вигадали, як змусити США відмовитися від допомоги Україні

Кремль. Фото: із відкритих джерел

Американські аналітики виявили, що Кремль активізує свої зусилля щодо використання недіючих американсько-російських договорів про контроль над озброєннями, щоб домогтися від США поступок у питанні війни в Україні.

Повідомляється, що кроки Кремля по виходу з PMDA, ймовірно, мають на меті негайно запобігти продажу США ракет "Томагавк" Україні і є частиною кампанії рефлексивного контролю, що триває.

Зауважимо, що протягом кількох тижнів у ЗМІ активно обговорювали можливість передачі Україні ракет "Томагавк" від США. Глава представництва України при НАТО Олена Гетьманчук зазначила, що обговорення щодо можливого надання американських ракет Tomahawk має надіслати сигнал Росії.

Глава представництва сказала, що не має додаткової інформації щодо повідомлень про те, що Трамп зараз розглядає можливість постачання Україні Tomahawk – ракет великої дальності, які можуть вражати цілі у глибині Росії.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп не відкидає швидкого завершення війни України з Росією. Про це американський лідер сказав під час круглого столу у Білому домі.

Також видання "Коментарі" повідомляло – заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що "ініціатива щодо врегулювання" війни в Україні, яка з'явилася після зустрічі російського диктатора Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа на Алясці, вичерпала себе. Таким чином, у МЗС РФ фактично визнали, що дипломатичний прорив між Москвою та Вашингтоном не стався.




Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-october-8-2025
