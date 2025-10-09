На столе лежат все варианты: в Украине объяснили, почему Зеленскому нужны именно Tomahawk

Глава представительства Украины при НАТО Алена Гетьманчук отметила, что обсуждение о возможном предоставлении американских ракет Tomahawk должно послать сигнал России. Как передает портал "Комментарии", об этом Гетьманчук заявила в интервью агентству AFP.

Ракета Tomahawk. Фото: из открытых источников

Глава представительства сказала, что не имеет дополнительной информации относительно сообщений о том, что Трамп сейчас рассматривает возможность поставки Украине Tomahawk – ракет большой дальности, которые могут поражать цели в глубине России.

При этом дипломат добавила, что "важным моментом здесь является четко дать понять россиянам, что все возможно. На столе лежат все варианты".

"Противовоздушная оборона чрезвычайно важна, но в конечном итоге она подобна обезболивающим, и чтобы поразить источник боли, нам нужны удары вглубь", – отметила Алена Гетьманчук.

Американские эксперты напоминают заявление пресс-секретаря российского диктатора Путина Дмитрия Пескова, заявившего, что его шеф Владимир Путин "однозначно" высказал свою позицию относительно того, как Россия отреагирует на такие действия, ссылаясь на предыдущие угрозы диктатора.

