На столе лежат все варианты: в Украине объяснили, почему Зеленскому нужны именно Tomahawk
На столе лежат все варианты: в Украине объяснили, почему Зеленскому нужны именно Tomahawk

Посол Украины при НАТО Гетьманчук объяснила, что сейчас нужно усилить удары вглубь РФ

9 октября 2025, 07:36
Автор:
Кравцев Сергей

Глава представительства Украины при НАТО Алена Гетьманчук отметила, что обсуждение о возможном предоставлении американских ракет Tomahawk должно послать сигнал России. Как передает портал "Комментарии", об этом Гетьманчук заявила в интервью агентству AFP.

На столе лежат все варианты: в Украине объяснили, почему Зеленскому нужны именно Tomahawk

Ракета Tomahawk. Фото: из открытых источников

Глава представительства сказала, что не имеет дополнительной информации относительно сообщений о том, что Трамп сейчас рассматривает возможность поставки Украине Tomahawk – ракет большой дальности, которые могут поражать цели в глубине России.

При этом дипломат добавила, что "важным моментом здесь является четко дать понять россиянам, что все возможно. На столе лежат все варианты".

"Противовоздушная оборона чрезвычайно важна, но в конечном итоге она подобна обезболивающим, и чтобы поразить источник боли, нам нужны удары вглубь", – отметила Алена Гетьманчук.

Читайте также на портале "Комментарии" — путинский режим продолжает применять все свои методы, чтобы не допустить продажи США ракет Tomahawk Украине. В ход идут угрозы, устрашения и даже льстивые предложения. В Москве нагло утверждают, что это обернется "серьезной эскалацией", которая не изменит ситуацию на передовой для ВСУ. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Американские эксперты напоминают заявление пресс-секретаря российского диктатора Путина Дмитрия Пескова, заявившего, что его шеф Владимир Путин "однозначно" высказал свою позицию относительно того, как Россия отреагирует на такие действия, ссылаясь на предыдущие угрозы диктатора.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп не исключает скорого завершения войны Украины с Россией. Об этом американский лидер сказал во время круглого стола в Белом доме.




