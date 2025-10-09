logo_ukra

На столі лежать усі варіанти: в Україні пояснили, чому Зеленському потрібні саме Tomahawk
На столі лежать усі варіанти: в Україні пояснили, чому Зеленському потрібні саме Tomahawk

Посол України при НАТО Гетьманчук пояснила, що зараз потрібно посилити удари углиб РФ

9 жовтня 2025, 07:36
Глава представництва України при НАТО Олена Гетьманчук зазначила, що обговорення щодо можливого надання американських ракет Tomahawk має надіслати сигнал Росії. Як повідомляє портал "Коментарі", про це Гетьманчук заявила в інтерв'ю агентству AFP.

На столі лежать усі варіанти: в Україні пояснили, чому Зеленському потрібні саме Tomahawk

Ракета Tomahawk. Фото: із відкритих джерел

Глава представництва сказала, що не має додаткової інформації щодо повідомлень про те, що Трамп зараз розглядає можливість постачання Україні Tomahawk – ракет великої дальності, які можуть вражати цілі у глибині Росії.

При цьому дипломат додала, що "важливим моментом є чітко дати зрозуміти росіянам, що все можливо. На столі лежать всі варіанти".

"Протиповітряна оборона надзвичайно важлива, але зрештою вона подібна до знеболювальних, і щоб вразити джерело болю, нам потрібні удари вглиб", – зазначила Олена Гетьманчук.

Читайте також на порталі "Коментарі" — путінський режим продовжує застосовувати всі свої методи, щоб не допустити продаж США ракет Tomahawk Україні. У хід ідуть погрози, залякування і навіть улесливі пропозиції. У Москві нахабно стверджують, що це обернеться "серйозною ескалацією", яка не змінить ситуацію на передовій для ЗСУ. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Американські експерти нагадують заяву прес-секретаря російського диктатора Путіна Дмитра Пєскова, який заявив, що його шеф Володимир Путін "однозначно" висловив свою позицію щодо того, як Росія відреагує на такі дії, посилаючись на попередні погрози диктатора.

Також видання "Коментарі" повідомляло – президент США Дональд Трамп не відкидає швидкого завершення війни України з Росією. Про це американський лідер сказав під час круглого столу у Білому домі.




