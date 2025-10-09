logo

У Путина придумали, как заставить США отказаться от помощи Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

У Путина придумали, как заставить США отказаться от помощи Украине

В ISW отмечают, что Россия пытается через старые соглашения заставить США отказаться от помощи Украине

9 октября 2025, 09:44
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Путинский режим активизировал попытки использовать старые американо-российские договоры о контроле над вооружениями, чтобы добиться от США уступок в вопросе войны против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны.

У Путина придумали, как заставить США отказаться от помощи Украине

Кремль. Фото: из открытых источников

Американские аналитики обнаружили, что Кремль активизирует свои усилия по использованию недействующих американо-российских договоров о контроле над вооружениями, чтобы добиться от США уступок в вопросе войны в Украине.

Сообщается, что шаги Кремля по выходу из PMDA, вероятно, имеют целью немедленно предотвратить продажу США ракет "Томагавк" Украине и являются частью продолжающейся кампании рефлексивного контроля.

Заметим, что в течение нескольких недель в СМИ активно обсуждали возможность передачи Украине ракет "Томагавк" от США. Глава представительства Украины при НАТО Алена Гетьманчук отметила, что обсуждение о возможном предоставлении американских ракет Tomahawk должно послать сигнал России.

Глава представительства сказала, что не имеет дополнительной информации относительно сообщений о том, что Трамп сейчас рассматривает возможность поставки Украине Tomahawk – ракет большой дальности, которые могут поражать цели в глубине России.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп не исключает скорого завершения войны Украины с Россией. Об этом американский лидер сказал во время круглого стола в Белом доме.

Также издание "Комментарии" сообщало – заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что "инициатива по урегулированию" войны в Украине, появившаяся после встречи российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске, исчерпала себя. Таким образом, в МИД РФ фактически признали, что дипломатический прорыв между Москвой и Вашингтоном не произошел.




Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-october-8-2025
