Путинский режим активизировал попытки использовать старые американо-российские договоры о контроле над вооружениями, чтобы добиться от США уступок в вопросе войны против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Кремль. Фото: из открытых источников

Американские аналитики обнаружили, что Кремль активизирует свои усилия по использованию недействующих американо-российских договоров о контроле над вооружениями, чтобы добиться от США уступок в вопросе войны в Украине.

Сообщается, что шаги Кремля по выходу из PMDA, вероятно, имеют целью немедленно предотвратить продажу США ракет "Томагавк" Украине и являются частью продолжающейся кампании рефлексивного контроля.

Заметим, что в течение нескольких недель в СМИ активно обсуждали возможность передачи Украине ракет "Томагавк" от США. Глава представительства Украины при НАТО Алена Гетьманчук отметила, что обсуждение о возможном предоставлении американских ракет Tomahawk должно послать сигнал России.

Глава представительства сказала, что не имеет дополнительной информации относительно сообщений о том, что Трамп сейчас рассматривает возможность поставки Украине Tomahawk – ракет большой дальности, которые могут поражать цели в глубине России.

