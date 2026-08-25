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У Путіна вигадала нову маразматичну причину, чому РФ напала на Україну

Радник Путіна Антон Кобяков заявив, що Україна нібито планувала напасти на Росію 8 березня 2022 року.

25 серпня 2026, 20:15
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Slava Kot

У Кремлі з'явилося чергове пояснення причин повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Радник російського диктатора Володимира Путіна Антон Кобяков заявив, що Київ нібито планував розпочати війну проти Росії 8 березня 2022 року. За його версією, Москва вирішила випередити Україну та почала вторгнення на два тижні раніше.

У Путіна вигадала нову маразматичну причину, чому РФ напала на Україну

Антон Кобяков

Антон Кобяков в коментарі російському пропагандистському агентству ТАСС заявив, що на початку повномасштабної війни російські військові нібито знайшли у залишеному штабі однієї з бригад територіальної оборони ЗСУ документи, які начебто свідчили про підготовку українського нападу.

Кобяков пов'язав вигадану ним версію з Міжнародним жіночим днем. За його словами, Україна нібито хотіла "піднести війну у подарунок" на 8 березня, тому Росія вирішила завдати удару першою.

"Ми випередили їх на два тижні. Символічно  нам хотіли піднести війну у "подарунок" на жіноче свято", — заявив представник Путіна.

Це не перша спроба Кремля пояснити російське вторгнення альтернативною версією подій. Російська влада раніше заявляла про нібито загрозу з боку НАТО, "біолабораторії", "брудну бомбу" та "бойових комарів".

Однак саме Росія розпочала агресію проти України ще у 2014 році, окупувавши Крим і частину Донецької та Луганської областей. 24 лютого 2022 року РФ перейшла до повномасштабного вторгнення, завдавши масованих ракетних ударів по українських містах. Тоді російська пропаганда прогнозувала швидке захоплення Києва "за 3 дні", однак цей сценарій провалився. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що радник Путіна вважає, що СРСР досі існує.

Також "Коментарі" писали, чому Путін напав на Україну. Економіст Ліпсіц розкрив єдину причину.



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