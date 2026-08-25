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У Путина придумала новую маразматическую причину, почему РФ напала на Украину

Советник Путина Антон Кобяков заявил, что Украина якобы планировала напасть на Россию 8 марта 2022 года.

25 августа 2026, 20:15
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Slava Kot

В Кремле появилось очередное объяснение причин полномасштабного вторжения России в Украину. Советник российского диктатора Владимира Путина Антон Кобяков заявил, что Киев якобы планировал начать войну против России 8 марта 2022 года. По его версии, Москва решила опередить Украину и начала вторжение на две недели раньше.

У Путина придумала новую маразматическую причину, почему РФ напала на Украину

Антон Кобяков

Антон Кобяков в комментарии российскому пропагандистскому агентству ТАСС заявил, что в начале полномасштабной войны российские военные якобы обнаружили в покинутом штабе одной из бригад территориальной обороны ВСУ документы, якобы свидетельствовавшие о подготовке украинского нападения.

Кобяков связал выдуманную им версию с Международным женским днем. По его словам, Украина якобы хотела "поднести войну в подарок" на 8 марта, поэтому Россия решила нанести удар первой.

"Мы опередили их на две недели. Символично нам хотели преподнести войну в "подарок" на женский праздник", — заявил представитель Путина.

Это не первая попытка Кремля объяснить российское вторжение альтернативной версией событий. Российские власти ранее заявляли о якобы угрозе со стороны НАТО, "биолаборатории", "грязной бомбе" и "боевых комаров".

Однако именно Россия начала агрессию против Украины еще в 2014 году, оккупировав Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года РФ перешла к полномасштабному вторжению, нанеся массированные ракетные удары по украинским городам. Тогда российская пропаганда прогнозировала скорый захват Киева "за 3 дня", однако этот сценарий провалился.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что советник Путина считает, что СССР по-прежнему существует.

Также "Комментарии" писали, почему Путин напал на Украину. Экономист Липсиц раскрыл единственную причину.



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