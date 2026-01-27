У Путіна видали нахабний ультиматум про "шлях до миру" в Україні: чого вимагають

Спеціальний представник кремлівського диктатора Кирило Дмитрієв зробив резонансну заяву щодо війни в Україні, цинічно назвавши вихід українських військ із Донбасу "дорогою до миру". Свою позицію він оприлюднив у соціальній мережі Х, супроводивши допис символічним зображенням голуба.

Фото: з відкритих джерел

У своєму повідомленні Дмитрієв написав, що, мовляв, саме відведення ЗСУ з Донбасу нібито може стати основою для мирного врегулювання. Така заява викликала широкий резонанс, адже фактично повторює традиційні ультимативні вимоги Москви щодо територіальних поступок з боку України.

Варто зазначити, що допис кремлівського емісара став реакцією на матеріал кореспондента Financial Times Крістофера Міллера. У публікації журналіст повідомив, що, за даними його джерел, Сполучені Штати могли сигналізувати Києву: надання гарантій безпеки залежить від готовності України погодитися на мирну угоду, яка потенційно передбачає виведення військ із Донбасу.

Згодом Financial Times, посилаючись одразу на вісім поінформованих джерел, зазначило, що адміністрація президента США Дональда Трампа нібито розглядає варіант, за якого територія Донбасу може перейти під контроль РФ у межах можливої угоди. Водночас Вашингтон, за інформацією видання, міг би запропонувати Україні додаткове озброєння для посилення її обороноздатності в умовах так званого "мирного часу".

При цьому Київ наполягає на чітких і надійних гарантіях безпеки, перш ніж обговорювати будь-які територіальні компроміси.

У Білому домі оперативно відреагували на публікацію FT, спростувавши наведені твердження. Представниця адміністрації Анна Келлі заявила, що США не висувають подібних умов і не підтверджують інформацію медіа, підкресливши, що роль Вашингтона полягає виключно у сприянні діалогу між сторонами задля досягнення домовленостей.

