Главная Новости Общество Война с Россией У Путина издали наглый ультиматум о "путь к миру" в Украине: чего требуют
commentss НОВОСТИ Все новости

У Путина издали наглый ультиматум о "путь к миру" в Украине: чего требуют

Москва снова выдвигает условия прекращения войны, которую сама развязала в 2022 году

27 января 2026, 13:30
Специальный представитель кремлевского диктатора Кирилл Дмитриев сделал резонансное заявление по поводу войны в Украине, цинично назвав выход украинских войск из Донбасса "дорогой к миру". Свою позицию он обнародовал в социальной сети Х, сопровождая сообщение символическим изображением голубя.

У Путина издали наглый ультиматум о "путь к миру" в Украине: чего требуют

Фото: из открытых источников

В своем сообщении Дмитриев написал, что, мол, сам отвод ВСУ с Донбасса якобы может стать основой мирного урегулирования. Такое заявление вызвало широкий резонанс, ведь фактически повторяет традиционные ультимативные требования Москвы по поводу территориальных уступок со стороны Украины.

Стоит отметить, что сообщение кремлевского эмиссара стало реакцией на материал корреспондента Financial Times Кристофера Миллера. В публикации журналист сообщил, что, по данным его источников, Соединенные Штаты могли сигнализировать Киеву: предоставление гарантий безопасности зависит от готовности Украины согласиться на мирное соглашение, потенциально предполагающее вывод войск из Донбасса.

Впоследствии Financial Times, ссылаясь на восемь информированных источников, отметило, что администрация президента США Дональда Трампа якобы рассматривает вариант, при котором территория Донбасса может перейти под контроль РФ в рамках возможного соглашения. В то же время, Вашингтон, по информации издания, мог бы предложить Украине дополнительное вооружение для усиления ее обороноспособности в условиях так называемого "мирного времени".

При этом Киев настаивает на четких и надежных гарантиях безопасности, прежде чем обсуждать любые территориальные компромиссы.

В Белом доме оперативно отреагировали на публикацию FT, опроверг приведенные утверждения. Представитель администрации Анна Келли заявила, что США не выдвигают подобных условий и не подтверждают информацию медиа, подчеркнув, что роль Вашингтона заключается исключительно в содействии диалога между сторонами для достижения договоренностей.

Как уже писали "Комментарии", председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев заявил, что сеть магазинов "Ябко" якобы реализует контрабандную продукцию и уклоняется от уплаты налогов. В интервью "Главкому" он выразил удивление тем, что возбужденные против ритейлера дела до сих пор не доведены до конца правоохранительными органами.



