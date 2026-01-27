Гетманцев перевершив себе заявою про ухилянтів: деталі скандалу

Голова комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що мережа магазинів "Ябко" нібито реалізує контрабандну продукцію та ухиляється від сплати податків. В інтерв’ю "Главкому" він висловив здивування тим, що відкриті проти ритейлера справи досі не доведені до кінця правоохоронними органами.

Фото: з відкритих джерел

Гетманцев наголосив, що минулого року процес детінізації економіки загалом сповільнився, а ринок електроніки демонструє особливо кричущі приклади. Він зазначив, що "Ябко" вже стало широко відомим у цій темі брендом, оскільки, на його думку, магазин продовжує продавати техніку сумнівного походження, а слідчим та фіскалам не вдається довести справи до логічного завершення. На його переконання, інші мережі, такі як "Маркетопт" чи Spar, об’єднуються в тисячі ФОПів, аби уникати ПДВ, що провокує МВФ вимагати скасування пільгового режиму для всіх фізичних осіб-підприємців.

Депутат додав, що якщо раніше "Ябко" критикували за демпінг на iPhone, то зараз ціни у мережі порівнялися з офіційними. Він підкреслив, що від контрабанди виграють не покупці, а "перекупники", які отримують більшу маржу за рахунок нелегального імпорту. Гетманцев переконаний, що правоохоронці та податківці мають достатньо повноважень, щоб покласти край цьому явищу, зазначивши, що свідчень про "тіньову" діяльність мережі достатньо.

У свою чергу, "Ябко" категорично заперечує будь-які звинувачення у продажу контрабанди або роботі в "тіні". Компанія наголошує, що всі заяви, озвучені в медіа, не підтверджені судовими рішеннями чи перевірками контролюючих органів. За даними мережі, вона працює виключно в правовому полі, сплачує податки, ПДВ і мито, а у 2025 році була внесена до реєстру великих платників податків, що підтверджує прозору фінансову діяльність.

Як вже писали "Коментарі", адміністрація президента США Дональда Трампа спростувала повідомлення західних ЗМІ про нібито суворі умови Вашингтона щодо надання Україні гарантій безпеки, які передбачали б відмову від Донбасу. У Білому домі наголосили, що роль США обмежується сприянням у налагодженні переговорів між сторонами. Про це повідомляє Reuters.