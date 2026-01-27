Гетманцев превзошел себя заявлением об уклонистах: детали скандала

Председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев заявил, что сеть магазинов "Ябко" якобы реализует контрабандную продукцию и уклоняется от уплаты налогов. В интервью "Главкому" он выразил удивление тем, что возбужденные против ритейлера дела до сих пор не доведены до конца правоохранительными органами.

Фото: из открытых источников

Гетманцев подчеркнул, что в прошлом году процесс детенизации экономики в целом замедлился, а рынок электроники демонстрирует особо вопиющие примеры. Он отметил, что "Ябко" уже стало широко известным по этой теме брендом, поскольку, по его мнению, магазин продолжает продавать технику сомнительного происхождения, а следователям и фискалам не удается довести дела до логического завершения. По его убеждению, другие сети, такие как "Маркетопт" или Spar, объединяются в тысячи ФЛП, чтобы избежать НДС, что провоцирует МВФ требовать отмены льготного режима для всех физических лиц-предпринимателей.

Депутат добавил, что если раньше "Ябко" критиковали за демпинг на iPhone, то сейчас цены в сети поравнялись с официальными. Он подчеркнул, что от контрабанды выиграют не покупатели, а "перекупщики", получающие большую маржу за счет нелегального импорта. Гетманцев убежден, что у правоохранителей и налоговиков достаточно полномочий, чтобы положить конец этому явлению, отметив, что свидетельств о "теневой" деятельности сети достаточно.

В свою очередь, "Ябко" категорически отрицает какие-либо обвинения в продаже контрабанды или работе в "тени". Компания отмечает, что все заявления, озвученные в СМИ, не подтверждены судебными решениями или проверками контролирующих органов. По данным сети, она работает исключительно в правовом поле, платит налоги, НДС и пошлину, а в 2025 году была внесена в реестр крупных налогоплательщиков, что подтверждает прозрачную финансовую деятельность.

