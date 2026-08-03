У Путіна тепер лише один вихід: на Заході відповіли, чи наважиться Кремль на мобілізацію

Російська влада все частіше використовує силові методи для поповнення армії, оскільки потік добровольців практично вичерпався, а війна проти України потребує нових резервів. Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на юристів, правозахисників, очевидців та російських аналітиків.

Мобілізація у Росії. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, у низці російських регіонів чоловіків призовного віку затримують прямо на вулицях, біля підприємств і навіть під час звичайної перевірки документів. Після цього їх доставляють до військкоматів чи пунктів відбору на контрактну службу, де, як стверджують свідки, застосовуються погрози, психологічний тиск і навіть фізичне насильство, щоб змусити підписати контракт.

Російський блогер Станіслав Морозов розповів, що багато хто погоджувався вирушити на війну після загроз сфабрикувати кримінальну справу, зокрема підкинути наркотики та заарештувати. Одночасно регіональна влада продовжує пропонувати великі грошові виплати за кожного залученого контрактника. У деяких суб'єктах РФ посередникам обіцяють до 100 тисяч рублів за новий рекрут.

Незважаючи на фінансові стимули, набір стає дедалі складнішим. Причиною називають величезні втрати російської армії, повідомлення про зловживання у військах та збільшені можливості українських Сил оборони завдавати ударів по особовому складу та техніці.

За інформацією американських чиновників, Кремль уже розглядає можливість нової хвилі примусової мобілізації після парламентських виборів, призначених на 20 вересня. Директор Центру аналізу стратегій та технологій Руслан Пухов вважає, що якщо Володимир Путін не відмовиться від планів повної окупації Донбасу, мобілізація може стати єдиним способом заповнити нестачу людей.

У той же час, такий крок несе серйозні політичні ризики. Деякі росіяни вже відкрито заявляють, що готові чинити опір новому заклику, а окремі резервісти публічно погрожують застосувати зброю проти тих, хто спробує відправити їх на фронт.

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