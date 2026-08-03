У Путина теперь только один выход: на Западе ответили, решится ли Кремль на мобилизацию

Российские власти все чаще используют силовые методы для пополнения армии, поскольку поток добровольцев практически иссяк, а война против Украины требует новых резервов. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на юристов, правозащитников, очевидцев и российских аналитиков.

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

По данным издания, в ряде российских регионов мужчин призывного возраста задерживают прямо на улицах, возле предприятий и даже во время обычной проверки документов. После этого их доставляют в военкоматы или пункты отбора на контрактную службу, где, как утверждают свидетели, применяются угрозы, психологическое давление и даже физическое насилие, чтобы заставить подписать контракт.

Российский блогер Станислав Морозов рассказал, что многие соглашались отправиться на войну после угроз сфабриковать уголовное дело, в частности подбросить наркотики и арестовать. Одновременно региональные власти продолжают предлагать крупные денежные выплаты за каждого привлеченного контрактника. В некоторых субъектах РФ посредникам обещают до 100 тысяч рублей за нового рекрута.

Несмотря на финансовые стимулы, набор становится все сложнее. Причиной называют огромные потери российской армии, сообщения о злоупотреблениях в войсках и возросшие возможности украинских Сил обороны наносить удары по личному составу и технике.

По информации американских чиновников, Кремль уже рассматривает возможность новой волны принудительной мобилизации после парламентских выборов, назначенных на 20 сентября. Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов считает, что, если Владимир Путин не откажется от планов полной оккупации Донбасса, мобилизация может стать единственным способом восполнить нехватку людей.

В то же время подобный шаг несет серьезные политические риски. Некоторые россияне уже открыто заявляют, что готовы сопротивляться новому призыву, а отдельные резервисты публично угрожают применить оружие против тех, кто попытается отправить их на фронт.

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