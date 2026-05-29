У Російській Федерації вирішили пояснити невдачі власних окупаційних військ на фронті зовнішнім втручанням. У пропагандистських заявах знову з’явилася теза про те, що проти РФ нібито виступає широка міжнародна коаліція, яка й створює для неї проблеми на полі бою.

Секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу публічно заявив, що причиною труднощів російської армії є участь одразу 56 держав, які, за його словами, "фактично ведуть війну" проти Росії. Він стверджує, що ці країни нібито допомагають координувати та формувати "польотні завдання" для безпілотних літальних апаратів, які використовуються у бойових діях.

У своїй риториці Шойгу також розвинув тему сучасних технологій війни, зокрема далекобійних дронів. Він намагався представити ситуацію так, ніби супутникові системи різних держав прямо залучені до планування атак проти російської території. На цій підставі він зробив висновок, що саме технологічна та міжнародна перевага "супротивників" нібито є причиною того, що Росія не досягає очікуваних результатів у війні.

Підсумовуючи свою заяву, Шойгу підкреслив, що, за його підрахунками, проти Російської Федерації "де-факто воюють 56 країн", фактично покладаючи відповідальність за бойові невдачі на широку міжнародну підтримку України та її партнерів.

Водночас подібні пояснення не є поодинокими в російському керівництві. Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров також намагався виправдати відсутність успіхів у так званій "спеціальній військовій операції". Він заявляв, що російська армія нібито свідомо уникає використання "надмірно жорстких методів ведення війни", пояснюючи це тим, що не хоче завдавати шкоди територіям, які Кремль називає "своїми" та де, за його словами, проживає "російське населення".

Портал "Коментарі" вже писав, що українська воєнна розвідка продовжує системно впливати на логістичні маршрути російських окупаційних сил, утримуючи під контролем сухопутний коридор між тимчасово окупованими Кримом і частиною Донецької області. У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили про чергові ураження ворожої техніки в тилових районах, що ускладнює постачання та пересування сил противника.